01 Mart 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Şota Arveladze: Trabzonspor vazgeçmez

Şota: Trabzonspor vazgeçmez
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 01.03.2020

Bordo-mavili kulübün efsanesi , maçkolik sitesine röportaj verdi. Gürcü çalıştırıcı " vazgeçmeyen bir kulüptür. Şampiyonluk şanslarını yüksek görüyorum" ifadelerini kullandı.

Şota, krallığına koşan Sörloth için "Tekniği iyi, vuruşları iyi. Sakin. Nerede durmasını biliyor. Çok iyi forvet. Gol de atıyor. Daha ne yapsın çocuk" yorumunu yaptı. Uğurcan Çakır'ı da ilk kez 17 yaşındayken kendisinin oynattığını hatırlatıp "Allah vergisi fiziği var. Yıllar geçtikçe tecrübesi artacak. Çok daha iyi olacaktır" ifadelerini kullandı.

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