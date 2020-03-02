Trabzonspor'da Sturridge ile yollar ayrıldı!

Trabzonspor, yaz transfer döneminde kadroya dahil edilen İngiliz futbolcu Daniel Sturridge ile sözleşmelerinin karşılıklı olarak feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Şirketimiz ile Profesyonel Futbolcumuz Daniel Andre Sturridge arasında imzalanmış olan, 21.08.2019 başlangıç 31.05.2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan fesih anlaşması gereğince, futbolcu, ileriye dönük tüm hak ve alacaklarından vazgeçmiştir.

Kamuoyuna duyurulur."

Sturridge, bordo-mavili ekipte 3 kulvarda 16 maça çıkarken 7 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

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