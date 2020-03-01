01 Mart 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Dev maçın hakemi belli oldu
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 01.03.2020 Giriş Tarihi: 01.03.2020

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk karşılaşmalarının hakemleri belli oldu. 'den yapılan açıklamada, Trabzonspor - Fenerbahçe maçını 'nun yöneteceği duyuruldu.

Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 3 Mart Salı günü saat 20.30'da Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında Medical Park Stadı'nda oynanacak mücadeleyi, hakem yönetecek.

Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında 4 Mart Çarşamba günü Antalya Stadı'nda saat 20.30 başlayacak karşılaşmada ise Alper Ulusoy görev alacak.

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