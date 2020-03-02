02 Mart 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Vedat Muriç'e dev teklif!

Fenerbahçe'de Muriç'e dev teklif!
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 02.03.2020 Giriş Tarihi: 02.03.2020

ekiplerinden , ve Tottenham sezon sonu için gözlerini ’nin golcüsü ’ye çevirdi.

'de bu sezon attığı gollerle adından söz ettiren 'nin golcüsü İngilizlerin radarına girdi. basınında bugün yer alan haberlerde ekipleri , ve Tottenham'ın Kosovalı futbolcuyu takipte olduğu iddia edildi. Haberlerde bu kulüplerin Vedat'ı izlemek için gözlemci gönderdiği ve sezon sonunda için 30 milyon sterlini gözden çıkarttıkları belirtildi.

Vedat Muriqi bu sezon Süper Lig'de 24 hafta itibariyle sarı-lacivertli forma altında 13 gol, 5 asistlik performans gösterdi.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Vedat Muriqi'in menajerliğini yürüten Haluk Canatar açıklamalarda bulunmuştu. Canatar, "Temsilciliğini yaptığım profesyonel futbolcu ile ilgili, devre arası kendisine gelen transfer teklifleri sebebi ile aklının karşıtığı iddiaları tamamen asılsız olup, kulübünde oynamaktan son derece mutlu olmakla birlikte şampiyonluk başarısına ulaşmak ve önümüzdeki sezon yeni başarılara ulaşmak ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edebilmekten başka hiç bir düşüncesi yoktur." ifadelerini kullanmıştı.


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