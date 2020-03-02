Fenerbahçe'de Vedat Muriç'e dev teklif!

Süper Lig'de bu sezon attığı gollerle adından söz ettiren Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriqi İngilizlerin radarına girdi. İngiltere basınında bugün yer alan haberlerde Premier Lig ekipleri Leicester City, Newcastle United ve Tottenham'ın Kosovalı futbolcuyu takipte olduğu iddia edildi. Haberlerde bu kulüplerin Vedat'ı izlemek için gözlemci gönderdiği ve sezon sonunda transfer için 30 milyon sterlini gözden çıkarttıkları belirtildi.

Vedat Muriqi bu sezon Süper Lig'de 24 hafta itibariyle sarı-lacivertli forma altında 13 gol, 5 asistlik performans gösterdi.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Vedat Muriqi'in menajerliğini yürüten Haluk Canatar açıklamalarda bulunmuştu. Canatar, "Temsilciliğini yaptığım profesyonel futbolcu Vedat Muriç ile ilgili, devre arası kendisine gelen transfer teklifleri sebebi ile aklının karşıtığı iddiaları tamamen asılsız olup, kulübünde oynamaktan son derece mutlu olmakla birlikte şampiyonluk başarısına ulaşmak ve önümüzdeki sezon yeni başarılara ulaşmak ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edebilmekten başka hiç bir düşüncesi yoktur." ifadelerini kullanmıştı.





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