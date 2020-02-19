19 Şubat 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Alexander Sörloth'a rakip farketmiyor!

Alexander Sörloth'a rakip farketmiyor!
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 19.02.2020

'un golcü oyuncusu , 'de forma giydiği ilk sezonda üç büyüklerin kalesini boş geçmedi. 17 golle krallık yarışını önde götüren Norveçli oyuncu, karşısında da bordo-mavililerin en büyük kozlarından biri olacak.

'in 23. haftasında lider deplasmanda 22 Şubat Cumartesi günü 'ın konuğu olacak. Zirve yarışını yakından ilgilendiren zorlu müsabakada ekibi sahadan 3 puanla ayrılarak liderliğini korumak için mücadele edecek. Söz konusu karşılaşmada Teknik Direktör Hüseyin Çimşir'in en büyük kozlarından biri takımın golcü oyuncusu Sörloth olacak.

Uğurcan Çakır dev kulüplerin radarında! Yönetimin beklentisi...

ÜÇ BÜYÜKLERE KARŞI BOŞU YOK

Süper Lig'de forma giydiği 21 maçta 17 gole imza atarak takımının en skorer ismi olan ve krallık yarışında zirvede bulunan , ilk sezonunda üç büyüklerin ağlarını boş geçmedi. Beşiktaş, ve kalelerine 1'er gol gönderen Norveçli forvet, hafta sonu deplasmanda oynanacak olan Beşiktaş karşılaşmasında da bordo-mavililerin önemli kozu olacak.

İSTANBUL TAKIMLARINI SEVİYOR

Sörloth, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yanı sıra diğer takımları ve kalelerini de boş geçmedi. Başarılı forvet oyuncusu Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Medipol Başakşehir kalesine toplamda 8 gol gönderdi. Bordo-mavililer, Sörloth'un gol attığı söz konusu maçlarda yenilmedi.
Sörloth'un İstanbul takımlarına karşı attığı goller:

1. hafta Kasımpaşa - Trabzonspor: 1-1
6. hafta Trabzonpor - Beşiktaş: 4-1 (1 gol)
9. hafta M.Başakşehir - Trabzonspor: 2-2 (1 gol)
13. hafta Trabzonsor - Galatasaray: 1-1
19. hafta Trabzonspor - Kasımpaşa: 6-0 (3 gol)
20. hafta Trabzonspor - Fenerbahçe: 2-1 (1 gol)

Sörloth değerine değer katıyor! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Uğurcan Çakır dev kulüplerin radarında! Uğurcan Çakır dev kulüplerin radarında!
Sörloth değerine değer katıyor! Sörloth değerine değer katıyor!
O sene bu sene! "O sene bu sene!"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör