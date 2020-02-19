Uğurcan Çakır dev kulüplerin radarında! Yönetimin beklentisi...
Trabzonspor'un geleceğin önemli yıldızları arasında gösterilen genç file bekçisi Uğurcan Çakır, önemli kulüplerin radarlarına girmeye devam ediyor. Çakır'ı Tottenham, Sevilla ve Everton canlı izliyor.
Yaz transfer döneminde Fransa'nın Lille takımına 17.5 milyon Euro bedelle giden Yusuf Yazıcı'nın ardından, Trabzonspor bir rekor kırmaya daha hazırlanıyor. Avrupa'ya gitme ihtimali Abdülkadir Ömür ile beraber en yüksek isim olan Uğurcan Çakır'ı, özellikle Premier Lig ekipleri düzenli olarak izliyor.
BONSERVİSİ EN AZ 25 MİLYON EURO
Son olarak ligde oynanan Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında Uğurcan Çakır'ı izleyen Premier Lig ekipleri, hafta sonu oynanacak Beşiktaş karşılaşmasında da 23 yaşındaki file bekçisini mercek altına alacak. Fanatik'in haberine göre; Premier Lig kulüplerinden başka La Liga takımlarından Sevilla da Uğurcan'ı transfer listesine aldı.
Milli kaleci için Trabzonspor'a teklif gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bordo-mavili yönetimin kafasındaki rakam ise 25-30 milyon Euro...
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