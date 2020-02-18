18 Şubat 2020, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Sörloth değerine değer katıyor!

Sörloth değerine değer katıyor!
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 18.02.2020

'un sezon başında ekiplerinden 'tan 2 yıllığına kiraladığı , değerini katlamaya devam ediyor. Bordo-mavililere gelirken değeri 6 milyon Euro olan Norveçli golcü, 6 ayda değerini yüzde 67 arttırdı ve değerini 10 milyon Euro'ya çıkardı.

'un yaz transfer döneminde 2 yıl kiraladığı , 'i kasıp kavurmaya devam ediyor. Ligde çıktığı 21 maçta 17 gol 6 asistlik katkı sağlayan Sörloth, değerini yüzde 67 arttırdı ve 10 milyon Euro'ya çıkardı.

Karadeniz ekibine kiralık imza atan 24 yaşındaki golcünün, bordo-mavililerle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Ayrıca 'Fırtına'nın 2021 yazında Sörloth'u 6 milyon Euro'ya satın alma opsiyonu bulunuyor.

CRYSTAL PALACE İLE YARIŞIYOR!

Norveçli golcü bu sezon Trabzonspor'da Süper Lig'de 17 gol 6 asist yaparak 23 gole direkt etki etti. ise 'de 26 maçta 23 gol attı.

BABA SÖRLOTH'TAN OĞULA ÖVGÜ!

Norveç basınına konuşan baba Sörloth, "Trabzon'daki atmosfer gerçekten inanılmaz. Kelimelerle tarif etmek çok güç. Sadece o anı yaşamak ve deneyimlemek gerekiyor. Sörloth şu an takımın önemli bir parçası ve herkes onu çok seviyor" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'da seri devam ediyor! haberin devamı
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