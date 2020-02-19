İşte Trabzonspor'da başarının şifreleri

Trabzonspor’un sezon başından itibaren adım adım ilerleyerek Süper Lig’de 298 haftanın ardından liderlik koltuğunu ele geçirmesindeki en önemli etkenler; takım ruhu, rakibe saygı ve inanç olarak ön plana çıktı:

1- TRANSFERLER TAM İSABET

Bordo-mavili takımın sezon başından itibaren yaptığı transferlerde önemli bir başarı oranı yakalaması dikkat çekti. Onazi, Fernandes, Avdijaj ve Fıratcan gibi şans bulamayan oyuncularla devre arasında yollarını ayıran yönetim; yerlerine Guilherme, Bilal, Ndiaye, Da Costa ve Messias'ı aldı. Bu isimler 4 maçlık galibiyet serisinde çok önemli oynadı.

2- TAKIM RUHU ÖNE ÇIKTI

Sezon başından itibaren takım içerisindeki aile ortamı vurgusu ön plana çıkarıldı. Takımın sadece saha içerisinde değil saha dışında da birlikte zaman geçirmesi, yakın arkadaşlık ortamının kurulmasını sağladı. Kaptanlık pazubandını taktıktan sonra Sosa, sadece yabancı değil tüm oyuncu grubuyla yakından ilgilendi.

3- RAKİPLERE SAYGI

Trabzonspor'un en önemli silahlarından birisi ise rakibe duyduğu saygı. Teknik direktör Hüseyin Çimşir, "Asla uzun vadeli planlar yapmıyoruz çünkü öncelikle hafta sonunda karşılaşacağımız rakibi mağlup etmek zorundayız" diyerek, oyuncularına bir maçı oynamadan asla diğerini düşünmemeleri konusunda sürekli uyarılarda bulundu.

4- İNANÇ VE ÖZVERİ

Sezon başındaki yoğun maç temposunda hem oyuncu grubu, hem teknik heyet hem de taraftarlar büyük bir özveri gösterdi. Kritik süreçte çoğu kişi ailesine zaman ayırmakta zorlanırken, sakatlanmalarına rağmen başarıya inanarak oynayan birçok futbolcu kadrodaki yerini aldı. Bordo-mavili takımın zirve yürüyüşünde bu inancın büyük etkisi oldu.

5- EKONOMİK RAHATLIK

Karadeniz devinin, Bankalar Birliği ile yaptığı anlaşmanın ardından oyuncu ödemelerini aksatmadan yapması, maçlara olan motivasyonu fazlasıyla artırdı. Günü gelmeden alacakları ödenen oyuncular daha bir iştahlı mücadele ederken, hem teknik heyet hem de yönetim kurulu daha farklı noktalara odaklanmayı başarabildiler.

6- TARAFTAR PROFILI DEĞİŞTİ

Eski stat Hüseyin Avni Aker'de maksimum seyirci rakamı 20 bin olurken, Şenol Güneş Stadyumu'nda bu rakam 40 binleri buldu. Ortalama 30 bin seyirciye oynayan bordomavili takımda taraftar profili önemli oranda değişti. Tribünde en fazla kadın seyirci sayısına sahip olan Karadeniz devinin bu sezon hiçbir maçta ciddi bir tribün olayı da yaşanmadı.