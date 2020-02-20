20 Şubat 2020, Perşembe
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Derbisever Sörloth
Giriş Tarihi: 20.02.2020
Süper Lig'in 23. haftasında lider Trabzonspor, cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş'ın konuğu olacak. Zirve yarışını yakından ilgilendiren zorlu müsabakada Karadeniz ekibi sahadan 3 puanla ayrılarak liderliğini korumak için mücadele edecek. Söz konusu karşılaşmada teknik direktör Hüseyin Çimşir'in en büyük kozlarından biri takımın golcü oyuncusu Sörloth olacak.
Süper Lig'de forma giydiği 21 maçta 17 gole imza atarak takımının en skorer ismi olan ve krallık yarışında zirvede bulunan Alexander Sörloth, ilk sezonunda üç büyüklerin ağlarını boş geçmedi. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe kalelerine 1'er gol gönderen Norveçli forvet, hafta sonu deplasmanda oynanacak olan Beşiktaş karşılaşmasında da bordo-mavililerin önemli kozu olacak.
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