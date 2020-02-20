20 Şubat 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Derbisever Sörloth

Derbisever Sörloth
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 20.02.2020

Süper Lig'in 23. haftasında lider , cumartesi günü deplasmanda 'ın konuğu olacak. Zirve yarışını yakından ilgilendiren zorlu müsabakada ekibi sahadan 3 puanla ayrılarak liderliğini korumak için mücadele edecek. Söz konusu karşılaşmada teknik direktör Hüseyin Çimşir'in en büyük kozlarından biri takımın golcü oyuncusu Sörloth olacak.

'de forma giydiği 21 maçta 17 gole imza atarak takımının en skorer ismi olan ve krallık yarışında zirvede bulunan , ilk sezonunda üç büyüklerin ağlarını boş geçmedi. , ve kalelerine 1'er gol gönderen Norveçli forvet, hafta sonu deplasmanda oynanacak olan Beşiktaş karşılaşmasında da bordo-mavililerin önemli kozu olacak.

Alexander Sörloth'a rakip farketmiyor! haberin devamı

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