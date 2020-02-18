Gol sihirbazı Sörloth

Ligde 17, toplamda 22 gole ulaşan ve kariyerinin en parlak dönemine imza atan Laexander Sörloth artık gözünü Şota’nın (25) rekoruna dikti.

Sezon başında Premier Lig ekibi Crystal Palace'tan iki yıllığına kiralanan Alexander Sörloth, Karadeniz ekibinde en parlak dönemine imzasını attı. Ligde 17 golle krallık yarışında adını zirveye yazdıran 24 yaşındaki oyuncu bordo-mavili forma ile geçmiş dönemdeki performans verilerini geride bıraktı. Sörloth, ülkesinin takımlarından Rosenborg'da 2013-15 arasında 10 resmi maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti. Ardından Bodo- Glimt'te 27 mücadelenin 20'sinde ilk on birde sahaya çıktı ve 14 gol, 6 asistle oynadı. Ülkesindeki çıkışının ardından Hollanda ekibi Groningen'e transfer olan Sörloth, 42 resmi maçta 6 gol, 4 asistle oynadı.

EN İYİ KARARI TRABZONSPOR

Hollanda'da istediklerini yapamayan genç futbolcu, Danimarka'da Midtjylland'a transfer oldu. 26 maçta 15 gol, 9 asistle İngilizlerin dikkatini çekti ve Crystal Palace'ın futbolcusu oldu. Burada 20 resmi maçta 1 gol, 1 asist yapan yıldız futbolcu, yeteneklerini gösterme fırsatı yakalayamayınca Gent'e kiralandı. Sörloth, Gent'te 22 maça çıkıp 5 gol, 3 asiste imza attı. Palace'ta geçtiğimiz sezon 12 maçta görev alan Norveçli, sezonun ikinci yarısında kiralık olarak oynadığı Belçika temsilcisi Gent'te ise 19 lig müsabakasında 4 gol attı. 2018-2019 sezonunun ardından İngiltere'ye dönmeyen oyuncunun yeni adresi Trabzonspor olmuştu.

KENDİNİ BULDU

Sörloth, bordo-mavili takımda kariyerinin en iyi günlerini yaşıyor. Trabzonspor'da Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 33 maçta 22 gole imza atan Sörloth, bir sezonda en çok gol attığı dönemi yaşıyor. Karadeniz ekibinde adeta kendini bulan Sörloth, ligde 17, kupada 3 ve Avrupa'da ise 2 gol attı.

O ATINCA YENİLMEDİ

Lider Trabzon, ligde Sörloth'un gol attığı maçları kaybetmedi. 14 maçta 17 gol kaydeden Norveçli, 6 da asist yaparak bordo-mavililerin elde ettiği 44 puanın 34'üne direk katkı sağladı. 24 yaşındaki santrfor, Süper Lig'de gol krallığı yarışında da en iddialı isimlerin başında gelirken attığı 17 golle ilk sırada yer alıyor.

CARDOZO'YU YAKALADI

Sörloth sezon tamamlanmadan Cardozo'nun 2014-15 sezonundaki gol sayısına (17) ulaştı. Genç futbolcunun yeni hedefi ise Trabzonspor formasıyla 1995- 96 sezonunda 25 golle krallık unvanını alan Şota'yı sollamak.

4 TAKIM KALDI

SüperLig'de 17 golle gol krallığı yarışında zirvede yer alan Sörloth, geride kalan 21 maçta 13 takım karşısında gol bulmayı başarırken, sadece Aytemiz Alanyaspor, Göztepe, BTC Türk Yeni Malatyaspor ve Yukatel Denizlispor'a gol atamadı.

YÖNETİM ÇOK RAHAT

LiderTrabzonspor, Sörloth'un transferi konusunda rahat. Bordo-mavili kulüp Crystal Palace'a 2 yıllık kiralama bedeli olarak 750 bin euro ödeyecek. Norveçli forvet ise yıllık 1 milyon 500 bin euro alıyor. Trabzonspor, futbolcunun, 2020-21 sezonundaki resmi maçların (Süper Lig, Avrupa Ligi veya Şampiyonlar Ligi) yüzde 50'sinde ilk 11'de başlaması halinde 6 milyon euro bonservis bedeli ile kesin transferi gerçekleşmiş olacak. Karadeniz ekibi, oyuncunun bonservisini alması durumunda da sözleşmesini 2023'e dek olarak uzatmış olacak.

MALİYETİNİ ÇIKARDI

Sörloth, attığı gollerle takımına önemli katkı sağlarken, elde edilen galibiyetler sonrası da maliyetini çıkarmış durumda. Golcü oyuncu gol attığı maçlarda bordomavili kulübün kasasına 32 milyon 900 Bin TL girdi. Karadeniz ekibinde forma giydiği ilk yılda attığı 17 golle, takımın en skorer ismi olan Norveçli oyuncu ekonomik olarak da takıma büyük bir katkı verdi.