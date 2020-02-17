17 Şubat 2020, Pazartesi
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Fenerbahçe'nin Eski Başkanı Ali Şen: Trabzonspor'un kollandığını düşünmüyorum!
Sabah Gazetesi'nin köşe yazarı Tuba Kalçık, Fenerbahçe Eski Başkanı Ali Şen ile gündeme dair çarpıcı bir röportaj gerçekleştirdi. Soruları samimiyetle cevaplayan Ali Şen Süper Lig'i değerlendirirken, "Hiç kimse tuttuğu takımı şampiyon yapamaz. Her şeyden önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan siyasetin spora bulaşmasına zaten izin vermez. Cumhurbaşkanı Erdoğan sporun iç işlerine asla müdahale etmez" ifadelerini kullandı. İşte röportajın tamamı...
Giriş Tarihi: 17.02.2020 13:50
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