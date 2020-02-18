18 Şubat 2020, Salı

TRABZONSPOR

Nwakaeme müjdesi

Nwakaeme müjdesi
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 18.02.2020

Lider Trabzonspor, cumartesi günü deplasmanda ile oynayacağı derbinin hazırlıklarına başladı. yönetiminde 'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana Demir Grup Sivasspor maçında sakatlığı nedeniyle oyundan çıkan Nwakaeme de katıldı.

Lider Trabzonspor, cumartesi günü deplasmanda ile oynayacağı derbinin hazırlıklarına başladı. yönetiminde 'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, sakatlıkları bulunan Ahmet Canbaz ile Yusuf Sarı yer almadı, Abdülkadir Ömür ile Ekuban ise takımdan ayrı çalıştı. Ayrıca Demir Grup Sivasspor maçında sakatlığı nedeniyle oyundan çıkan Nwakaeme de idmana çıktı.
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