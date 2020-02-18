18 Şubat 2020, Salı
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Oğlum takımın en önemli parçası
Giriş Tarihi: 18.02.2020
Sivasspor ile oynanan maçı tribünden takip eden Sörloth'un babası Goran Sörloth, oğlunun takımın önemli bir parçası olduğunu söyledi.
Sivasspor ile oynanan maçı tribünden takip eden Sörloth'un babası Goran Sörloth, oğlunun takımın önemli bir parçası olduğunu söyledi. Norveç basınına konuşan baba Sörloth, "Trabzon'daki atmosfer gerçekten inanılmaz. Kelimelerle tarif etmek çok güç. Sadece o anı yaşamak ve deneyimlemek gerekiyor. Sörloth şu an takımın önemli bir parçası ve herkes onu çok seviyor" dedi. Gazete haberinde takımda geçmişte Sörloth dışında Premier Ligde oynamış Ndiaye, Sturridge ve Mikel gibi yıldız isimlerin de yer aldığını söyledi. (YUNUS EMRE SEL)
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