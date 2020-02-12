12 Şubat 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Abdülkadir Ömür'den müjdeli haber

Trabzonspor'a Abdülkadir Ömür müjdesi
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 12.02.2020 Giriş Tarihi: 12.02.2020

Sakatlığı nedeniyle yaklaşık 6 aydır sahalardan uzak olan milli takım ve 'un yıldızı 'ün gelecek ay forma giyebileceği belirtildi.

'un 29 Ağustos 2019'da Avrupa Ligi eleme turunda Yunan ekibi AEK ile oynadığı karşılaşmada menisküsü yırtılan 20 yaşındaki 'den iyi haber geldi. Uzun süredir 'nın başkenti 'de tedavi gören 20 yaşındaki milli futbolcunun doktoru , yıldız oyuncunun tedavisinin tamamlandığını söyledi. Dr. Şentürk, genç orta saha oyuncusunun bundan sonraki süreci kulübü Trabzonspor'da geçirerek sahalara hazır hale geleceğini belirtti. Dr. Ufuk Şentürk, Abdülkadir Ömür'ün sağlık durumuyla ilgili şunları söyledi:

Trabzonspor'un gözü liderlikte


"Milli futbolcumuz Abdülkadir Ömür kardeşimin ameliyat sonrası rehabilitasyon sürecinin büyük bir kısmını başarılı bir şekilde bitirmiş bulunmaktayız. Yaklaşık iki ay boyunca uyguladığımız ve beslenmesini de içeren kişiye özel rehabilitasyon programının her kısmını üstün istek ve azimle tamamlayan sporcumuz ileri derecede fiziki gelişim göstermiş, genel kas yapısı sakatlık öncesi seviyesini dahi aşmıştır. Rehabilitasyon sürecinin 3-4 haftalık son kısmını kendi kulüp sağlık ekibiyle sahada geçirmek üzere yanımızdan ayrılan sporcumuzun mart başı itibarı ile müsabakalara dönmesini beklemekteyiz. Şahsıma ve ekibime gösterdiği güven sebebiyle Abdülkadir kardeşime teşekkür eder, üstün başarılar dilerim."

Trabzonspor'da hedef çifte kupa haberin devamı

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