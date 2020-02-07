07 Şubat 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Gençlerbirliği hazırlıklarını tamamladı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 07.02.2020

, 'in 21. haftasında yarın deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Bordo-mavili ekip, başkent temsilcisi ile yapacağı mücadele için akşam saatlerinde 'ya gidecek.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde, 'nde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.

kafilesi, akşam saatlerinde hava yoluyla 'ya gidecek.

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