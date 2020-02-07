Trabzonspor Gençlerbirliği ile karşılaşacak
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, Gençlerbirliği deplasmanında 8 yıllık galibiyet özlemini sonlandırmak istiyor. Bordo-mavililer, Başkent ekibini 8 yıldır deplasmanda üstünlük sağlayamıyor.
Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor, yarın saat 17.00'de Eryaman Stadyumu'nda Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Müsabakayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Göçek'in yardımcılıkları ise Serkan Ok ve İlker Takpak yapacak.
Ligde zirve mücadelesi veren Trabzonspor, başkentte en son 3 Aralık 2012'de 4-0 yendiği rakibi karşısında söz konusu döneminde ardından oynadığı 5 maçta 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik elde etti. Ankara'ya 8 yıllık galibiyet özlemi ile gidecek olan Trabzonspor, Başkent ekip karşısında bu hasretine son verip, bu sezon 138 gündür yenilmediği dış sahadaki serisini de sürdürmek için mücadele edecek.
Bordo-mavililer, Süper Lig'de deplasmanda 1 maç eksikle oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Trabzonspor, bu sezon deplasmandaki tek yenilgisini 23 Eylül 2019'da Sivasspor karşısında 2-1'lık skorla almıştı. Karadeniz ekibi dış sahada söz konusu haftalarda 15 puan elde etti.
HÜSEYİN ÇİMŞİR, LİGDEKİ İLK DEPLASMAN MAÇINDA GALİBİYET HEDEFLİYOR
Teknik Direktör Ünal Karaman'ın görevi bırakmasının ardından takımın başına geçen Hüseyin Çimşir yönetiminde bordo-mavili takım 3 Ziraat Türkiye Kupası ve 2 Süper Lig maçında sahadan gülerek ayrılan taraf oldu. Genç teknik adam, deplasmanda oynayacağı ilk süper Lig maçından sahadan galibiyetle ayrılarak ligde 3'te 3 yapmayı hedefliyor.
TRABZONSPOR DIŞ SAHADA, GENÇLERBİRLİĞİ İSE EVİNDE 5 MAÇTIR YENİLMİYOR
İki takımın yarın yapacakları zorlu müsabaka öncesi son Trabzonspor'un dış sahadaki ve Gençlerbirliği'nin iç sahadaki son 5 maçlık performansları ise dikkat çekiyor. Bordo-mavililer deplasmanda oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik elde ederek yenilgi yüzü görmedi. Gençlerbirliği ise sahasında oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet 2 beraberlik elde etti.
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