07 Şubat 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor Gençlerbirliği ile karşılaşacak

'Fırtına' 8 yıllık hasreti bitirmek istiyor
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 07.02.2020

'de şampiyonluk mücadelesi veren , deplasmanında 8 yıllık galibiyet özlemini sonlandırmak istiyor. Bordo-mavililer, Başkent ekibini 8 yıldır deplasmanda üstünlük sağlayamıyor.

'in 21. haftasında , yarın saat 17.00'de Eryaman Stadyumu'nda 'ne konuk olacak. Müsabakayı hakem yönetecek. Göçek'in yardımcılıkları ise Serkan Ok ve İlker Takpak yapacak.

Ligde zirve mücadelesi veren Trabzonspor, başkentte en son 3 Aralık 2012'de 4-0 yendiği rakibi karşısında söz konusu döneminde ardından oynadığı 5 maçta 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik elde etti. Ankara'ya 8 yıllık galibiyet özlemi ile gidecek olan Trabzonspor, Başkent ekip karşısında bu hasretine son verip, bu sezon 138 gündür yenilmediği dış sahadaki serisini de sürdürmek için mücadele edecek.
Bordo-mavililer, Süper Lig'de deplasmanda 1 maç eksikle oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Trabzonspor, bu sezon deplasmandaki tek yenilgisini 23 Eylül 2019'da Sivasspor karşısında 2-1'lık skorla almıştı. Karadeniz ekibi dış sahada söz konusu haftalarda 15 puan elde etti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir: İki kulvarda da hedefimiz belli

HÜSEYİN ÇİMŞİR, LİGDEKİ İLK DEPLASMAN MAÇINDA GALİBİYET HEDEFLİYOR

Teknik Direktör Ünal Karaman'ın görevi bırakmasının ardından takımın başına geçen Hüseyin Çimşir yönetiminde bordo-mavili takım 3 ve 2 Süper Lig maçında sahadan gülerek ayrılan taraf oldu. Genç teknik adam, deplasmanda oynayacağı ilk süper Lig maçından sahadan galibiyetle ayrılarak ligde 3'te 3 yapmayı hedefliyor.

TRABZONSPOR DIŞ SAHADA, GENÇLERBİRLİĞİ İSE EVİNDE 5 MAÇTIR YENİLMİYOR

İki takımın yarın yapacakları zorlu müsabaka öncesi son Trabzonspor'un dış sahadaki ve Gençlerbirliği'nin iç sahadaki son 5 maçlık performansları ise dikkat çekiyor. Bordo-mavililer deplasmanda oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik elde ederek yenilgi yüzü görmedi. Gençlerbirliği ise sahasında oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet 2 beraberlik elde etti.

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