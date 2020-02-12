Trabzonspor'da hedef çifte kupa

Ligde 5 maçını kazanan ve bir maçı eksik olması nedeniyle 'gizli lider' konumuna gelen bordomavililer, şampiyonluk hedefinin yanına kupayı da istiyor.

Ligde şampiyonluk için kenetlenen Fırtına, 10 yıllık Ziraat Türkiye Kupası hasretine de son vermeyi planlıyor. Karadeniz devi, 2020'de çifte kupanın hayalini kurarken, bu tarihi başarıyı öz evladı Hüseyin Çimşir ile yakalayabilir.