06 Şubat 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan ırkçılık isyanı

Trabzonspor'dan ırkçılık isyanı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 06.02.2020

“Futbolcumuza yönelik saldırılar, tamamen bir grup taraftarın üzerinden yaptığı hoş olmayan bir insanlık suçu. Hatta suçların en büyüğü”

Başkan Ahmet Ağaoğlu, Süper Lig'deki Fenerbahçe derbisi sonrası 'e yönelik üzerinden yapılan ırkçı saldırıların, bir insanlık suçu olduğunu söyledi."Irkçılık bir insanlık ayıbı" ifadesini kullanan başkan, "Yüz yıl öncesinde kalması gereken bir insanlık ayıbı. Ülkemiz adına utanç verici bir durum. Obi Mikel'le konuştum. Saha içerisinde böyle bir şey gerçekleşmiyor. Emre'nin (Belözoğlu) kendisine hakaret ettiğini ancak herhangi bir ırkçı kelime kullanmadığını ifade etti. Daha sonra sosyal medya üzerinden kendisine, eşine ve çocuklarına yönelik herkesin malumu olan saldırılar başladı" diye konuştu.

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CEZA VERİLECEK
Bu kişilerin ne düşünerek, hangi kafayla bunu yaptıklarını anlamanın mümkün olmadığını dile getiren Ağaoğlu şöyle devam etti: "Obi Mikel'e yönelik saldırılar, tamamen bir grup taraftarın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu hoş olmayan bir insanlık suçu. İşlenen suçların en büyüğü, en ayıbıdır. Bu ayıbı işleyen, bu hakareti yapan kişilere zaten gerekli cezalar verilecektir. platformu bir takım egolarımızı, bir takım komplekslerimizi, bir takım zayıflıklarımızı tatmin edeceğimiz ortam değil. Ülkenizde bir anlamda misafir olan oyuncunun eşine ve 4 yaşındaki çocuğuna ağıza alınmayacak hakaretler ediyorsunuz. Acaba bu hakaret kendilerine edilse nasıl tepki gösterirler."
Yunus Emre

YOLUMUZ DAHA UZUN
Başkan Ağaoğlu şampiyonluk yarışı için şunları söyledi: " maçı var. Her maç zor. Bunu hoca da oyunculara söylüyor. Gidecek çok uzun yolumuz var. Puan cetveline bakarsanız, ilk 7-8 takımın hepsinin şampiyonluk şansı var. Artık gücü, nefesi yeten, sabırla mücadele eden, rakiplerine saygı duyan, her maçı aynı ciddiyetle oynayan, ligin sonunda ipi göğüsleyecek gibi görünüyor. Abdülkadir Ömür'ün Gaziantep karşılaşmasının kadrosunda olacağını tahmin ediyorum."

Trabzonspor'dan 'ırkçılık' açıklaması! Obi Mikel... haberin devamı

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