03 Şubat 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan 'ırkçılık' açıklaması! Obi Mikel...

Trabzonspor'dan 'ırkçılık' açıklaması! Obi Mikel...
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 03.02.2020 Giriş Tarihi: 03.02.2020

, 'in 20. haftasında oynanan maçının ardından 'in ırkçı saldırıya maruz kaldığını ve konuyla ilgili saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Bordo-mavililerin sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Irkçılık, acizler ve cahiller için bir sığınaktır. Futbolcumuz Obi Mikel'e Fenerbahçe maçından sonra yapılan ırkçı saldırıları kınıyor; saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulunduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Hüseyin Çimşir: Yan yana durursak biz bize yeteriz haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Trabzonspor BB Erzurumspor hazırlıklarını tamamladı Trabzonspor BB Erzurumspor hazırlıklarını tamamladı
F.Bahçe'nin güvenlik tepkisine Valilik'ten açıklama F.Bahçe'nin güvenlik tepkisine Valilik'ten açıklama
Hüseyin Çimşir: Yan yana durursak biz bize yeteriz Hüseyin Çimşir: Yan yana durursak biz bize yeteriz
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör