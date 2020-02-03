Trabzonspor'dan 'ırkçılık' açıklaması! Obi Mikel...

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, "Benim bir antrenörlük geçmişim var ama birinci adam olarak bakıldığı zaman ilk takım Trabzonspor. Sağ olsunlar o konuda bana güvendiler, inandılar. Onları mahcup etmemek birinci önceliğim. Bunun için de daha fazla çalışmak gerekiyor." dedi.