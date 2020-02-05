05 Şubat 2020, Çarşamba

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Trabzonspor, Sörloth'un bonservisini alıyor

Trabzonspor'un sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'tan kadrosuna kattığı Alexander Sörloth için son karar verildi.

Giriş Tarihi: 05.02.2020 21:16 Güncelleme Tarihi: 05.02.2020 21:20
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Trabzonspor, Sörloth'un bonservisini alıyor

Trabzonspor'un sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'tan kadrosuna kattığı Alexander Sörloth, performansıyla parmak ısırtmaya devam ediyor.

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Trabzonspor, Sörloth'un bonservisini alıyor

Süper Lig'de 16 gol atan ve gol krallığında zirvede yer alan Norveçli golcü Sörloth ile ilgili son karar verildi.

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Trabzonspor, Sörloth'un bonservisini alıyor

Trabzonspor'da bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Norveçli golcü Alexander Sörloth için kulübü Crystal Palace kararını verdi.

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Trabzonspor, Sörloth'un bonservisini alıyor

Sezon başında 6 milyon Euro satın alma opsiyonuyla Trabzonspor'a kiralanan Sörloth için geri dönüş kapıları tamamen kapandı.

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Trabzonspor, Sörloth'un bonservisini alıyor

TRABZONSPOR OPSİYONU KULLANIYOR

İngiltere kaynaklı Local Guardian'da yer alan habere göre, Trabzonspor Norveçli golcünün 6 milyon euro opsiyon hakkını kullanmaya karar verdi.

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