09 Şubat 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Baiano Sörloth'tan özür diledi!

O pozisyonla ilgili Baiano'dan açıklama geldi
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 09.02.2020 Giriş Tarihi: 09.02.2020

'in 21. haftasında deplasmanda ile karşılaşmıştı. Mücadeleden 2-0 galip ayrılan bordo-mavili ekibin golcü oyuncusu Sörloth görmüştü. Karşılaşmada Norveçli yıldızın kart görmesine sebep olan Başkent ekibinin oyuncusu , pozisyonla ilgili açıklama yayınladı.

'de oynanan - mücadelesinde ile yaşadığı pozisyon sonrası görmüştü. Baiano'dan konuyla sosyal medya hesabından özür diledi.

Baiano'nun yaptığı açıklama şu şekilde:

"Dün Trabzonspor ile oynadığımız müsabakada Alexander Sörloth ile istenmeyen bir olay yaşadım. Maçı kazanmayı çok istiyordum. Ter döktüğüm ve mücadele ettiğim takımın formasını onurlandırmak istedim. Ama bu yaşanan olay yüzünden Alexander Sörloth'un atılmasını istemezdim. Benim gibi takımının formasını tüm gücü ve kalbiyle savunan sporcu arkadaşım Alexander Sörloth'dan, Trabzonspor camiasından ve bana öfke hisseden herkesten en içten duygularımla özür dilerim."


Trabzonspor'da Sörloth şoku! haberin devamı
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