Baiano Sörloth'tan özür diledi!

Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşmıştı. Mücadeleden 2-0 galip ayrılan bordo-mavili ekibin golcü oyuncusu Sörloth kırmızı kart görmüştü. Karşılaşmada Norveçli yıldızın kart görmesine sebep olan Başkent ekibinin oyuncusu Baiano, pozisyonla ilgili açıklama yayınladı.

Süper Lig'de oynanan Gençlerbirliği-Trabzonspor mücadelesinde Baiano ile yaşadığı pozisyon sonrası Alexander Sörloth kırmızı kart görmüştü. Baiano'dan konuyla sosyal medya hesabından özür diledi.

Baiano'nun yaptığı açıklama şu şekilde:

"Dün Trabzonspor ile oynadığımız müsabakada Alexander Sörloth ile istenmeyen bir olay yaşadım. Maçı kazanmayı çok istiyordum. Ter döktüğüm ve mücadele ettiğim takımın formasını onurlandırmak istedim. Ama bu yaşanan olay yüzünden Alexander Sörloth'un atılmasını istemezdim. Benim gibi takımının formasını tüm gücü ve kalbiyle savunan sporcu arkadaşım Alexander Sörloth'dan, Trabzonspor camiasından ve bana öfke hisseden herkesten en içten duygularımla özür dilerim."



