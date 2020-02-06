06 Şubat 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Şampiyonluk yolu

Şampiyonluk yolu
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 06.02.2020

‘Gizli lider’ , ligde çıkacağı ilk 6 maçta kendi kaderini çizecek.

Süper Lig'de son 4 maçını kazanarak müthiş bir hava yakalayan ve Malatyaspor ile de bir erteleme karşılaşması oynayacak olması nedeniyle 'gizli lider olarak' görülen , şampiyonluk yolunda kritik viraja giriyor. Bordo-mavililer, cumartesi deplasmanda ile karşılaştıktan sonra 'nda BB Erzurum ile rövanşa çıkacak. Ardından evinde şu anda lider olan Sivas'ı ağırlayacak ve Beşiktaş ile İstanbul'da kapışacak. Devamında evinde ile kozlarını paylaştıktan sonra Gaziantep deplasmanına gidecek ve 'kritik virajı' Akyazı'da ile noktalayacak. Bordo-mavililer, bu periyotta maksimum puanı alması ve erteleme karşılaşmasında Malatya'yı da mağlup etmesi halinde şampiyonluk yolunda dev bir adım atmış olacak. Tüm hesaplar bu yönde yapılıyor.

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