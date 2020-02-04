Obi Mikel'den Emre Belözoğlu açıklaması!

Trabzonspor'un, BB. Erzurumspor'la karşı karşıya geldiği maçtan önce bordo-mavili takımın yıldız futbolcusu Obi Mikel, Fenerbahçe derbisinde Emre Belözoğlu'yla yaşadıklarını A Spor'a özel olarak açıkladı.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk mücadelesinde Trabzonspor ile Erzurumspor karşı karşıya geliyor. Karşılaşma öncesi Bordo mavili ekibin Nijeryalı yıldızı Obi Mikel, Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylarla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Obi Mikel'in açıklamaları şöyle;

"Cumartesi günü oynadığımız maç sonucunda, maçın sonucuyla biraz daha direnç kazandık. İtici güç oldu. Ligin sonunda takımımızın adını en üst sıralara yazdırmak istiyoruz. Bu maç inancımızı arttırdı. Kazanmamız gerektiğini biliyorduk. İlerisi için umut ışığı oldu. Bugün ki maç için ise, rakibimiz zorlu takım. Beşiktaş'a karşı kazandılar ve tur atladılar. O maçları takip ettik. ve gerçekten ciddiye almamız gereken maç" dedi.

EMRE İLE ARASINDA Kİ TARTIŞMA

Fenerbahçe maçının ardından Emre Belözoğlu ile tartışmasıyla ilgili olarak ise Mikel, "Olanlar aslında şu şekilde özetleyebiliriz. Derbi maçı oynuyorsunuz. Arada büyük rekabet var. Onlarda kazanmak istedi bizde kazanmak istedik. Maçın sonunda 3 puanla oradan ayrılan biz olduk. Oluşan ufak tartışma oldu aramızda. Genelde maçlarda yaşanan normal durum olabilir. Rakibimiz de mutlu olarak ayrılmak istiyordu. Derbi maçların önemini bildiklerinden dolayı kazanmak istiyorlardı. Belki de bunun üzgünlüğü ile beraber, bunun yarattığı hayal kırıklığı ile beraber o anın getirisiyle birlikte aramızda tartışma yaşandı" dedi. Tartışmanın orada kapandığı sorusuna ise Mikel, "Evet oyuncular arasında her hangi bir tartışma yaşanmadı. Biz soyunma odasına gittik. Maç sonrasında her hangi bir tartışma yaşandı söyleyemem" dedi.

SOSYAL MEDYADAN ATILAN IRKÇI MESAJLAR… 4 YAŞINDA Kİ ÇOCUĞUNA BİLE…

Sosyal medyada kendisine yapılan çirkin saldırılara ise Mikel, "Öncelikle çok üzgün olduğum ve rahatsız edici durum olduğunu söyleyebilirim. Buraya geldiğimden beri bütün Trabzon şehri bana ve yakın arkadaşlarıma yakın davrandılar. Irkçılığın hiç bir yerde yeri olmamalı. Bunu yapan insanlar ne futbol maçları ne de hayatın her hangi bir yerinde diğer insanlarla bulunmamalı. Hem bana, hem kız arkadaşıma hem de sadece 4 yaşında ki çocuklarıma dahi bir ton mesaj attılar. Ben kendim olarak bireysel olarak hayal kırıklığına uğradım. bu tür insanların, ırkçılık yapan insanların hayatta bizim yanımızda futbol içinde yanımızda olmamalılar" dedi.

ÇOK SAYIDA DESTEK MESAJI GELDİ

Bir çok kişinin yanında yer almasına, Trabzon halkının verdiği desteğe ise Mikel, "Kesinlikle yalnız olmadığımı gösteren mesajlar aldım. Türkiye'de bir çok takım taraftarlarından, Galatasaray taraftarlarından mesaj aldım. Bir çok insandan mesaj aldım. Yaşadığım duruma karşı olduklarını belirten mesajlar, dünyadan beni tanıyan insanlardan mesajlar aldım. Yaşadığımız bu toplumda bu tür şeylere yer olmamalı. Bu tür şeyleri konuşmamazı gerekiyor. Hepimiz eşiti ve hepimiz aynıyız. Dolayasıyla bu fikirde olmalıyız" dedi.

ÇOCUKLARIM HAKKINDA BÖYLE KONUŞULMASI..

Mikel, sözlerini şu şekilde tamamladı: "Çocuklarım 4 yaşındalar. Çocuklarım hakkında böyle konuşulması, onlara dair bu şeyler söylenmesi kesinlikle yaşanmaması gereken durum. Üzgün ve 4 yaşında 2 tane kız çocuğu için bunları söyleyemezsiniz" ifadelerini kullandı.