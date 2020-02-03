03 Şubat 2020, Pazartesi
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Emre Belözoğlu Mikel'e ırkçı söylemde bulundu mu? Canlı yayında açıkladı!
A Spor yorumcusu Emre Bol, Artı Futbol programında Emre Belözoğlu'nun Obi Mikel'e ırkçı söylemde bulunduğu iddialarını değerlendirdi. Bol, "Emre Belözoğlu, Obi Mikel'e ırkçı söylemde bulunmadığını ve küfür etmediğini söyledi." ifadelerini kullandı.
03.02.2020
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