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Obi Mikel'den Emre Belözoğlu açıklaması!

Trabzonspor'un, BB. Erzurumspor'la karşı karşıya geleceği maç öncesi bordo-mavili takımın yıldız futbolcusu Obi Mikel, Fenerbahçe derbisinde Emre Belözoğlu'yla yaşadıklarını A Spor'a açıkladı.
04.02.2020

İşte Obi Mikel'in açıklamaları:

"Emre Belözoğlu ile maçta aramızda ufak bir tartışma oldu, maç sonrasında bir sorun olmadığını söyleyebilirim. Derbi maçı oynuyorsunuz, çok büyük bir rekabet var. Onlarda kazanmak istiyordu bizde öyle. Biz 3 puan aldık. Farklı bir tartışma oldu Emre ile. Ufak bir tartışmaydı. Oyuncular arasında herhangi bir tartışma yaşanmadı."

"Sosyal medyadaki tepkilerden dolayı çok üzgünüm. Irkçılığın futbolda kesinlikle yeri yok. Hem bana, hem çocuklarıma ve hem de kız arkadaşıma varan cümleler sarf edildi. Bunların kesinlikle bir daha futbol sahasına girememeleri lazım. Sporla ilgileri yok!"

"Hem kız arkadaşım, hem de 4 yaşındaki çocuğum için bile ırkçı mesajlar aldım. Ben bireysel olarak hayal kırıklığına uğramış hissediyorum, çok üzgünüm. 4 yaşında 2 kız çocuğu için bunları söyleyemezsiniz. Bu insanların hayatımızda yeri olmamalı."

"Yalnız olmadığımı gösteren mesajlar aldım. Galatasaray taraftarlarından ve diğer taraftarlardan da birçok destek mesajı aldım. Yaşadığımız bu toplumda bu tür şeylere yer olmamalı, bunu yaşamamalıyız. Doğduğumuzda hepimiz eşitiz ve hepimiz aynıyız."

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