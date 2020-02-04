04 Şubat 2020, Salı

TRABZONSPOR

Uğurcan Çakır dünyada haftanın 11'ine aday!

Uğurcan Çakır dünyada haftanın 11'ine aday!
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 04.02.2020

ekiplerinden 'un 23 yaşındaki file bekçisi , dünyaca ünlü spor paylaşım sayfası "433"te haftanın 11'ine aday gösterildi.

Bordo-mavili ekibin 'in 20'nci haftasında sahasında oynadığı Fenerbahçe karşılaşmasında devleşen ve kalesine gelen 9 şutun 8'ini kurtararak maça damgasını vuran milli kaleci , dünyaca ünlü sayfada, haftanın 11'ine aday gösterildi. Milli eldiven, sosyal paylaşım sitesi Instagram'da spor içerikleri paylaşan ve 26 milyona yakın takipçisi bulunan "433" sayfasında kaleci kategorisinde Matheus, Pentke, , Helton Leite gibi isimlerle birlikte haftanın 11'ine aday gösterildi. 23 yaşındaki kaleci, devam eden ankette Hugo Lloris'in ardından ikinci sırada yer alıyor.

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