Norveç tankı Sörloth

Sadece 750 bin Euro’ya kiralanan 24 yaşındaki oyuncu Trabzonspor formasıyla tarih yazıyor. Kişisel rekorlarını paramparça eden Sörloth ‘Gecenin kahramanı’ oldu.

Sezon başında Hugo Rodallega gittikten sonra bordo-mavililer daha 'marka' bir isim bekliyordu. Crystal Palace'tan 750 bin euro'ya kiralanan ve 1.5 milyon euro'ya oynayan Alexander Sörloth ismi henüz tanınmadığı için camiayı fazla mutlu etmemişti. Ancak Karadeniz temsilcisinin scout ekibinin turnayı gözünden vurduğu kısa sürede ortaya çıktı. Norveçli yıldız, sezonun ilk yarısındaki müthiş futboluyla göz doldururken ikinci devreye de aynı hızla başladı. Fenerbahçe maçında oyununu zirveye çıkardı ve derbi gecesinin kahramanı oldu.

OMUZ ATAN DEVRİLDİ

Taraftarın, 'Kuzeyin Kralı', 'Norveç Tankı' gibi lakaplar taktığı Alexander Sörloth 90 dakika boyunca Fenerbahçe stoperleri Jailson ve Serdar Aziz'e hem yerden hem havadan büyük üstünlük kurdu. Öyle ki omuz omuza mücadelelerde rakip savunmacılar 24 yaşındaki yıldıza şarj yaparak onu bozmak istediler ancak Sörloth'a çarpıp yere düştüler. Karadeniz Fırtınası'nı hücumda sürükleyen yıldız forvet dünkü golüyle birlikte toplamda 16'ya yükseldi. Ayrıca 5 de asisti var. Kariyer rekoru kıran Sörloth önce şampiyonluğu sonra gol krallığını istiyor.

NELER YAPTI?

- Zor topu kontrol edip müthiş bir gol attı.

- Jailson ve Serdar Aziz'e üstünlük kurdu.

- Attığı depara Rodrigues bile yetişemedi.

- Takım zorlanırken hücumda topu tuttu.

- Hava toplarını rakip stoperlere vermedi.

- Tehdit oluşturduğu için savunma çıkamadı.

- Hızı ve gücüyle 90 dakika korku kaldı.

- Rakiplere "Sörloth haksız rekabet" dedirtti.

- Falcao ve Vedat Muriç'e "En iyi benim" mesajı verdi.

- Trabzonspor'un hem gol hem asist kralı.

TAKIMIN HEM GOL HEM ASİST KRALI

Alexander Sörloth, attığı 16 golle hem Süper Lig'in hem de Trabzonspor'un en fazla fileleri sarsan ismi. Norveçli yıldız asist kategorisinde de zirvede. Takım arkadaşlarına 5 gol pası veren 24 yaşındaki forvet bu unvanı Anthony Nwakaeme ile birlikte paylaşıyor.

CARDOZO'YA 1 KALDI AMA GÖZÜ ŞOTA'DA

Alexander Sörloth'un, kulüp tarihinin en golcü yabancısı olmak için önünde Oscar Cardozo ve Şota Arveladze var. 2014-15'te Cardozo 17 kez ağları sarsmıştı. Sörloth 1 gol daha atarsa Paraguaylı yıldızı yakalayacak. Şota'nın ise 1995-96 sezonunda 25 golü bulunuyor. Sörloth ligin 14 haftasında 10 gol atarsa efsane ismi de sollayacak.

40. SIRADA!

Süper Lig'e damga vuran Alexander Sörloth sportif bakımdan olduğu kadar mali açıdan da müthiş bir transfer. Norveçli yıldız yılda 1.5 milyon euro kazanıyor. 24 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de en çok kazanan 40. oyuncu.

ÜÇ BÜYÜKLERİ BOŞ GEÇMEDİ

Bazı futbolcular için "Küçük maçların büyük oyuncusu" denir. Alexander Sörloth için böyle bir ayrım yok. Yıldız isim büyük-küçük fark etmiyor, golleriyle affetmiyor. Ligde Beşiktaş ve Galatasaray'dan sonra Fenerbahçe ağlarını da sarsmayı başardı.