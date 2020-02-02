02 Şubat 2020, Pazar

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Max Kruse'nin Uğurcan Çakır'a yaptığı hareket faul mü? Erman Toroğlu yorumladı

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tartışmalı pozisiyonlarını yorumladı. Toroğlu, maçın son dakikalarında Max Kruse'nin Uğurcan Çakır ile yaşadığı pozisyonla ilgili "Kruse'nin Uğurcan'a yaptığı hareket kesinlikle faul. Kollarını kaldırdığı zaman kaleciye dokunamazsın." dedi.
02.02.2020

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