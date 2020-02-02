02 Şubat 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor yönetimi Fenerbahçe galibiyetlerinden mutlu

Trabzonspor yönetimi Fenerbahçe galibiyetlerinden mutlu
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 02.02.2020

yönetimi, ezeli rakipleri 'yi , U19 ve U17 maçlarında mağlup etmelerinden dolayı başarının mutluluğunu yaşıyor.

, U19 ve U17 maçlarında ezeli rakibi 'yi tüm kategorilerde Trabzon'dan eli boş gönderdi. Kadir Özcan Tesislerin'de yapılan müsabakalarda Trabzonspor U19 Takımı, Fenerbahçe'yi 3-2, U17 Takımı ise 2-0 mağlup etti. Bu iki maçın akşamında oynanan Süper Lig karşılaşmasında da bordo-mavililer, 'nda ezeli rakiplerini 2-1 mağlup etti.

3 maçı da galibiyetle tamamlayan Trabzonspor'da, Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri Medical Park Stadyumu'nun tribünlerinde galibiyet pozu verirken, yönetim kurulu üyelerinden Yaşar Kibar Güven, 'Sabah başladık akşama kadar yendik' mesajını sosyal medya hesabından paylaştı.

MAÇ SONUCU l U19 Trabzonspor 3-2 Fenerbahçe l ÖZET
MAÇ SONUCU | Trabzonspor 2-1 Fenerbahçe | ÖZET

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Filip Novak Fenerbahçe'yi boş geçmiyor Filip Novak Fenerbahçe'yi boş geçmiyor
Trabzonspor'un golcüsü Sörloth durdurulamıyor Trabzonspor'un golcüsü Sörloth durdurulamıyor
Maç sonu ortalık karıştı! Emre Belözoğlu... Maç sonu ortalık karıştı! Emre Belözoğlu...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör