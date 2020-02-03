03 Şubat 2020, Pazartesi
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Trabzonspor'dan İstanbul'a geçit yok
Giriş Tarihi: 03.02.2020
Karadeniz ekibi, son dönemde sahasındaki maçlarda ezeli rakiplerine acımıyor. Trabzonspor, Şenol Güneş Stadı’nda son 6 maçında Üç Büyüklere üstünlük kurdu. Bu periyotta 5 galibiyet görürken, 1 beraberlik aldı.
Bordo-mavililer, Şenol Güneş Stadı'nda oynadığı son 6 derbi karşılaşmasında müthiş istatistiklere imza attı. Trabzonspor bu mücadelelerde 5 galibiyet elde ederken sadece 1 beraberlik gördü. Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi 2'şer kez deviren Fırtına, Galatasaray'ı 1 kez yendi. O bir maç da Yuto Nagatomo'nun 90. dakikada attığı golle 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Bordo-mavililer söz konusu karşılaşmalarda rakip ağları 15 defa sarsmayı başardı. Kalesinde 5 gole izin verdi. Şampiyonluktaki direkt rakiplerini mağlup ederek zirve yolunda önemli avantaj yakaladı.
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