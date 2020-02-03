03 Şubat 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan İstanbul'a geçit yok

İstanbul'a geçit yok
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 03.02.2020

 ekibi, son dönemde sahasındaki maçlarda ezeli rakiplerine acımıyor. , Stadı’nda son 6 maçında Üç Büyüklere üstünlük kurdu. Bu periyotta 5 galibiyet görürken, 1 beraberlik aldı.

Bordo-mavililer, Stadı'nda oynadığı son 6 derbi karşılaşmasında müthiş istatistiklere imza attı. bu mücadelelerde 5 galibiyet elde ederken sadece 1 beraberlik gördü. ve 'yi 2'şer kez deviren Fırtına, 'ı 1 kez yendi. O bir maç da Yuto Nagatomo'nun 90. dakikada attığı golle 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Bordo-mavililer söz konusu karşılaşmalarda rakip ağları 15 defa sarsmayı başardı. Kalesinde 5 gole izin verdi. Şampiyonluktaki direkt rakiplerini mağlup ederek zirve yolunda önemli avantaj yakaladı.

Filip Novak Fenerbahçe'yi boş geçmiyor haberin devamı

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