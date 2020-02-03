03 Şubat 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Şampiyonluk ateşi yandı

Şampiyonluk ateşi yandı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 03.02.2020

zirvedeki direkt rakibi ’yi devirdi. Tüm şehirde şampiyonluğa olan inanç daha da arttı. Kentte sabahın ilk saatlerine kadar kutlamalar yapıldı

Fırtınası, 'in 20. haftasında Stadı'nda ağırladığı sarı-lacivertlileri Alexander Sörloth ve Filip Novak'ın golleriyle 2-1 devirerek çok önemli bir virajı daha dönmeyi başardı. Bordo-mavililer, 4'te 4 yaparak gelen rakibini mağlup ederek hem 'nin serisini bitirdi hem de puan olarak önüne geçti. Alınan bu 3 puanla büyük bir moral bulan Karadeniz devinde şampiyonluğa olan inanç katlanarak arttı. Bordo-mavili taraftarlar 90 dakikanın bitiminde kutlamaların ateşini yakmıştı. Sabahın ilk saatlerine kadar da meşaleler sönmedi. Şehir meydanında bir araya gelen taraftarlar şampiyonluk şarkıları söylediler. 'da dün bordo-mavi bayram yaşandı.

Trabzonspor taraftarlardan horonlu kutlama! haberin devamı

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