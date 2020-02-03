Şampiyonluk ateşi yandı
Trabzonspor zirvedeki direkt rakibi Fenerbahçe’yi devirdi. Tüm şehirde şampiyonluğa olan inanç daha da arttı. Kentte sabahın ilk saatlerine kadar kutlamalar yapıldı
Karadeniz Fırtınası, Süper Lig'in 20. haftasında Şenol Güneş Stadı'nda ağırladığı sarı-lacivertlileri Alexander Sörloth ve Filip Novak'ın golleriyle 2-1 devirerek çok önemli bir virajı daha dönmeyi başardı. Bordo-mavililer, 4'te 4 yaparak gelen rakibini mağlup ederek hem Fenerbahçe'nin serisini bitirdi hem de puan olarak önüne geçti. Alınan bu 3 puanla büyük bir moral bulan Karadeniz devinde şampiyonluğa olan inanç katlanarak arttı. Bordo-mavili taraftarlar 90 dakikanın bitiminde kutlamaların ateşini yakmıştı. Sabahın ilk saatlerine kadar da meşaleler sönmedi. Şehir meydanında bir araya gelen taraftarlar şampiyonluk şarkıları söylediler. Trabzon'da dün bordo-mavi bayram yaşandı.
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