Trabzonspor'da galibiyetin şifresi: Agresif oyun

Trabzonspor, Fenerbahçe derbisi için tüm hazırlıklarını yaptı. Teknik direktör Hüseyin Çimşir, rakibin iyi ve kötü yönlerini oyuncularına ezberletirken, yönetim ve ilin önde gelen isimleri ise maç anında herhangi bir sorun yaşanmaması için yoğun çaba harcıyor

1- İki kulüp arasında yaşanan demeç savaşları sonrasında gerilen ortamı toparlamak isteyen Trabzon yerel basını, ortak bir başlıkla çıkarak taraftarlara sakin olunması konusunda çağrıda bulundu. Kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu da bu yönde bir açıklama yaptı.

2- Hüseyin Çimşir, antrenmanları basına kapattı ve Fenerbahçe'nin bu sezon oynadığı tüm maçları yardımcılarıyla birlikte detaylı bir şekilde analiz etti. Oyuncularına agresif oyun ve top kontrolünün kendilerinde olması konusunda uyarılarda bulundu.

3- Fenerbahçe derbisinin geçmişte yaşanan gerginliklerden uzak olmasını isteyen teknik heyet, yönetim kurulu ile bir araya geldi ve oyunculara ekstra prim verilmedi. Sıradan bir maça çıkıyormuşçasına hazırlıklar yapıldı.

4- Satışa sunulan biletler sadece 3.5 dakika içerisinde tamamen tükendi. Misafir takım seyircisi maça alınmayacağı için o tribün biletleri de anında satıldı. Taraftar dernekleri başkanları ile özel toplantılar yapıldı.

5- Çimşir, rakibin özellikle son dönemdeki formda oyuncuları Muriç, Kruse, Rodrigues'in iyi ve zayıf yönleri konusunda savunma oyuncularıyla özel çalışmalar yaptı. Orta saha ile savunma isimleri Fenerbahçe'ye karşı daha yakın oynayacak.

6- Saha içerisinde oluşabilecek bir gerginlikte tüm sorumluluk kaptan Jose Sosa'da olacak. Hem takım arkadaşlarını sakinleştirme hem de hakem ile diyaloglarda ön plana çıkan isim o olacak.

7- Sakatlıkları bulunan Ekuban ve Sturridge iyileşti. Her iki oyuncu da teknik direktörden formayı almak için antrenmanlarda ekstra çalışmalar yaptı. Sturridge, maça ekstra motive olabilmek için arkadaşlarını ve menajerlerini de şehre davet etti.

8- Başkan Ahmet Ağaoğlu maçtan günler öncesinden Trabzon'a geldi. Teknik direktör Hüseyin Çimşir ve futbolcularla bire bir diyaloglarda bulundu. Onlara desteklerini iletti.

9- Çimşir, perşembe gününe kadar kart cezasının iptali gündemde olan Nwakaeme'nin olma ihtimali ve olmama ihtimalini dikkate alarak iki farklı kadro ile hazırlık yaptı. Nwakaeme'nin yokluğunda hücum organizasyonlarını Ndiaye yönlendirecek.

10- Bordo-mavili takımın en çok güvendiği isimlerin başında formda oyuncu Sörloth yer alıyor. Norveçli forvet hafta başından itibaren rakip savunma oyuncularının zaafları üzerine özel olarak hazırlandı ve maça motive edildi.

HER ŞARTTA KAZANMALIYIZ

Teknik direktör Hüseyin Çimşir, Fenerbahçe derbisi öncesi oyuncularına son taktikleri verip motivasyon konuşması yaptı. Karşılaşmanın önemini anlatmaya gerek olmadığını söyleyen Çimşir'in, "Hepiniz ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Bu maçı her şartta kazanmak zorundayız. İlk dakikadan itibaren rakibi baskı altına almalıyız. 90 dakika sahada üç puan savaşı veren bir Trabzonspor olmalı. Görevinizi biliyorsunuz. Kazanmamız gereken bir maç olduğunu da biliyorsunuz" dediği öğrenildi. Bu arada Çimşir, taraftarların da maçın başından sonuna kadar yanlarında olacağını ve bu nedenle 12 adam ile mücadele ediyormuşçasına oynayacaklarını da vurguladı.

BİLETLER TIKANDI

Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması öncesi bordo-mavili kulüp tarafından satışa çıkarılan biletler 3.5 dakika gibi kısa sürede tükendi. 33 bin kombine kart sahibi taraftarın olduğu bordo-mavililerde satışa sunulan 3 bin 200 biletin 3.5 dakika içerisinde tükendiği ve karşılaşmanın tam dolu tribünler önünde oynayacağı belirtildi.

KADRODA 3 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe derbisi öncesinde Abdülkadir Ömür ve Ahmet Canbaz'ın sakatlıkları bulunuyor. Ayrıca Yukatel Denizlispor ile oynanan Türkiye Kupası maçında kırmızı kart gören ve cezalı duruma düşen Anthony Nwakaeme de forma giyemeyecek. Teknik patron Hüseyin Çimşir'in ligde 6-0 kazandıkları Kasımpaşa maçının 11'inde 3 değişiklik yaparak Kamil'in yerine Novak'a, Ekuban'ın yerine Yusuf'a ve Nwaakeme'nin yerine Sturridge'ye görev vermesi bekleniyor.

FIRTINA İLK PEŞİNDE

Geçen hafta BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşması Elazığ bölgesindeki deprem nedeniyle ertelenen Trabzonspor, Fenerbahçe'yi yenmesi halinde bu sezon Süper Lig'de bir ilki gerçekleştirmiş olacak. Karadeniz ekibi, Fenerbahçe'yi mağlup ederek hem bu sezon ilk kez üst üste 4 maç kazanmak hem de 1 karşılaşma eksiğine rağmen zirve yarışında rakibinin önüne geçmeyi hedefliyor.