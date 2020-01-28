Trabzonspor'a gelen teklifler tam 80 milyon euro!

Trabzonspor ‘futbolcu fabrikası’ gibi çalışıyor. En önemli ürünlerinden Yusuf Yazıcı’yı Lille’e 17 milyon euro’ya satan bordo-mavililerin genç yıldızlarına teklif yağıyor.

Fırtına'nın alt yapısında bir hazine yatıyor. Trabzon'un toprağından oyuncu fışkırıyor. Karadeniz ekibi her yıl 2-3 tane genci Türk futboluna kazandırarak ülkeye bu yönden büyük hizmet sunuyor.



80 MİLYON EURO'YA DAYANDI!

Trabzonspor'un alt yapı hamlesiyle yakaladığı bu önemli başarı kulübün hem geleceğini rahatlatıyor hem de mali problemlerini aşmasında önemli bir rol oynuyor. Bordo-mavili kulübün alt yapısında yetişen genç oyunculara gelen transfer teklifleri 80 milyon euro'ya yaklaştı. Yönetim kulübe yağan bu teklifleri sezon sonunda değerlendirecek.



ABDÜLKADİR ÖMÜR EN PAHALISI

Trabzonspor sezon başında alt yapısının en önemli ürünlerinden biri olarak görülen Yusuf Yazıcı'yı 17 milyon euro karşılığında Lille'e satmıştı. Bu rakam Türkiye doğumlu bir oyuncunun yurt dışına satıldığı en yüksek rakam olmuştu.



Bu sezon Abdülkadir Ömür'e 26 milyon euro'luk bir teklif geldi. Uğurcan Çakır'a ise 24 milyon euro önerildi. Hüseyin Türkmen için kulübe 4 milyon euro'luk teklifler sunuldu. Abdulkadir Parmak, Serkan Asan, Abdurrahim Dursun, Sefa Kınalı, Kerem Baykuş'un da gelecekte yüksek rakamlara satışı bekleniyor.



ALAVES'E RET

İspanyol temsilcisi, Trabzonspor'un orta sahasındaki Abdulkadir Parmak için Trabzonspor'a teklif getirmişti. Ancak yönetim, camianın şampiyonluğa kenetlendiğini belirterek devre arasında oyuncu satışı düşünmediklerini Alaves'li idarecilere ilettiler.

GELİRİ 46.7 MİLYON EURO

Karadeniz temsilcisi bu sezon ciddi gelir elde etti. Oyuncu satışı, sermaye artışı, göğüs reklamı, sponsorluklar, loca ve kombine satışı, UEFA gelirleri alt alta toplanınca 46.7 milyon euro'luk bir rakam Trabzonspor'un kasasına girdi.