Guilherme resmen Trabzonspor'da
Devre arası transfer döneminin son gününde Trabzonspor bombaları patlatmaya devam ediyor... Guilherme için görüşmelere başlandığını KAP'a bildiren bordo-mavililer Brezilyalı yıldızla 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Trabzonspor Kulübü, Brezilyalı futbolcu Guilherme Costa Marques'in transferi için görüşmelere başlanıldığını bildirdi.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Portekiz'in GDSC Alvarenga Futbol Kulübünün profesyonel futbolcusu Guilherme Costa Marques'in kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
1.5 YILLIK SÖZLEŞME
Trabzonspor, renklerine bağladığı Guilherme ile 1,5 yıllık anlaşma sağlandığını KAP'a bildirdi. Bordo-mavililerin yaptığı açıklamada Brezilyalı yıldıza bu sezon için 450 bin Euro, gelecek sezon içinse 1.1 milyon Euro ödenecek.
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