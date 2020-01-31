31 Ocak 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Guilherme resmen Trabzonspor'da

Trabzonspor bir transferi daha açıkladı! 1.5 yıllık sözleşme
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 31.01.2020 Giriş Tarihi: 31.01.2020

Devre arası döneminin son gününde bombaları patlatmaya devam ediyor... için görüşmelere başlandığını 'a bildiren bordo-mavililer Brezilyalı yıldızla 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kulübü, Brezilyalı futbolcu Costa Marques'in transferi için görüşmelere başlanıldığını bildirdi.

Sportif Yatırım ve İşletmeciliği Ticaret AŞ'den 'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda () da yer alan açıklamada, "Portekiz'in GDSC Alvarenga Futbol Kulübünün profesyonel futbolcusu 'in kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

1.5 YILLIK SÖZLEŞME

Trabzonspor, renklerine bağladığı Guilherme ile 1,5 yıllık anlaşma sağlandığını KAP'a bildirdi. Bordo-mavililerin yaptığı açıklamada Brezilyalı yıldıza bu sezon için 450 bin Euro, gelecek sezon içinse 1.1 milyon Euro ödenecek.

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