31 Ocak 2020, Cuma

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Zirve yolunda kritik viraj! Trabzonspor - Fenerbahçe muhtemel ilk 11'ler...

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe Şenol Günş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek. Zirve yarışını çok yakından ilgilendirecek dev mücadelede Trabzonspor Teknik Direktörü takımın beyni Jose Sosa ve golcüsü Sörloth'a çok güveniyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ise orta alanda Luiz Gustavo'nun tecrübesine güvenirken ileri alanda 'Fırtına'yı Vedat Muriç ile geçmeye çalışacak. Her iki teknik adam da şampiyonluk yolunda 3 puanı alıp kayıp yaşamak istemiyor. İşte Trabzonspor - Fenerbahçe mücadelesinde sahaya olması beklenen ilk 11'ler...

Giriş Tarihi: 31.01.2020 10:27
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Zirve yolunda kritik viraj! Trabzonspor - Fenerbahçe muhtemel ilk 11'ler...

Tüm Türkiye'nin gözlerini çevireceği derbi maçında Trabzonspor, Şenol Güneş Stadyumu'nda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek. Ali Palabıyık'ın düdük çalacağı karşılaşmada her iki takımın da tek hedefi galibiyet...

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Zirve yolunda kritik viraj! Trabzonspor - Fenerbahçe muhtemel ilk 11'ler...

EVİNİN KRALI
Trabzonspor, Şenol Güneş Stadı'nda çok sert esiyor. Karadeniz ekibi, özellikle geçen sezondan bu yana İstanbul'un 3 dev takımıyla oynadığı hiçbir maçı kaybetmedi. Tüm karşılaşmalarda stat dolarken, Fırtına söz konusu 5 karşılaşmadan 4 galibiyet ve 1 beraberlik çıkardı.

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Zirve yolunda kritik viraj! Trabzonspor - Fenerbahçe muhtemel ilk 11'ler...

Bordo- mavililer, geçen sezon sahasında Galatasaray'ı 4-0 yenerken, bu sezon ise 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup edip yıllardır süren hasrete son veren Fırtına, Beşiktaş'ı da 2-1 ve 4-1'lik skorlarla geçti. Trabzonspor ezeli rakipleriyle evinde oynadığı 5 maçta 13 puan aldı. Hedef, Fenerbahçe'yi yıkıp, müthiş seriyi devam ettirmek.

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Zirve yolunda kritik viraj! Trabzonspor - Fenerbahçe muhtemel ilk 11'ler...

TAHKİM'DEN RET
TFF Tahkim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Denizlispor maçında kırmızı kart gören futbolcusu Nwakaeme için yapılan itirazı karara bağladı. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Trabzonspor'un futbolcusu Nwakaeme ile ilgili itirazı incelendi.

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Zirve yolunda kritik viraj! Trabzonspor - Fenerbahçe muhtemel ilk 11'ler...

Yapılan müzakere neticesinde; Trabzonspor futbolcusu Anthony Nnaduzor Nwakaeme yönünden yaptığı itirazının esastan reddine oy birliği ile, erteleme talebinin reddine oy birliği ile karar verilmiştir" denildi. Nwakaeme, yarınki Fenerbahçe derbisinde yok.


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