Zirve yolunda kritik viraj! Trabzonspor - Fenerbahçe muhtemel ilk 11'ler...

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe Şenol Günş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek. Zirve yarışını çok yakından ilgilendirecek dev mücadelede Trabzonspor Teknik Direktörü takımın beyni Jose Sosa ve golcüsü Sörloth'a çok güveniyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ise orta alanda Luiz Gustavo'nun tecrübesine güvenirken ileri alanda 'Fırtına'yı Vedat Muriç ile geçmeye çalışacak. Her iki teknik adam da şampiyonluk yolunda 3 puanı alıp kayıp yaşamak istemiyor. İşte Trabzonspor - Fenerbahçe mücadelesinde sahaya olması beklenen ilk 11'ler...

Giriş Tarihi: 31.01.2020 10:27 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





