Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? TS FB maçı ne zaman?

Dev derbi için geri sayım başladı. Süper Lig'de 20. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Maç öncesi geride kalan 19 haftada, Fenerbahçe 37 puanla 2. sırada yer alırken, 4. sıradaki Trabzonspor ise toplamda 35 puanda bulunuyor. Bordo mavili ve sarı lacivertli taraftarların heyecanla beklediği ve zirve yarışını yakından ilgilendiren dev derbi için şimdiden araştırmaya başladı. Peki gözlerin çevrildiği Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman hangi gün saat kaçta? Detaylar Aspor.com.tr'de...

Trabzonspor Fenerbahçe maçı için heyecan dorukta. Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren zorlu mücadele öncesi detaylar da belli olmaya başladı. İşte merakla araştırılan soruların yanıtları...



TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?



Trabzonspor Fenerbahçe maçı 1 Şubat Cumartesi günü saat 20:00'de başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Merakla beklenen maçı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Serkan Çimen yapacak. VAR'da ise Yaşar Kemal Uğurlu ve Kadir Sağlam görev yapacak.

KANARYADA HASAN ALİ GELİŞMESİ



Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 20. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'da deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 18.00'da koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, 3'erli gruplar halinde dar alanda yapılan çift kale maçlarla devam etti. Antrenman, bireysel çalışmalarla noktalandı. Öte yandan Hasan Ali antrenmanın ilk bolümünde takımla beraber çalıştı. Futbol A Takımı, Trabzonspor maçı hazırlıklarını 31 Ocak Cuma günü yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve maçın oynanacağı kente hareket edecek.

FENERBAHÇELİ TARAFTARLAR MAÇA ALINMAYACAK

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maça sarı-lacivertli taraftarların alınmamasına karar verildi.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu başkanlığında gerçekleştirilen İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısında, A riski kategorisine alınan müsabaka için uygulanacak güvenlik tedbirleri görüşülerek karara bağlandı.

Buna göre, Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 1 Şubat Cumartesi günü oynanacak karşılaşmada 700 özel, bin 400 resmi güvenlik personeli olmak üzere toplam 2 bin 100 personel görev yapacak.

Öte yandan, önceki yıllarda olduğu gibi "İki takım arasında oynanan maçlarda misafir takım taraftarı alınmaması" yönündeki karar bu maçta da uygulanarak, sarı-lacivertli taraftarlar karşılaşmaya alınmayacak.

Bu arada toplantıda, İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısında 2019-2020 sezonu içerisinde Fenerbahçe Passolig kartı olup bu kartı iptal ederek Trabzonspor veya Türkiye Futbol Federasyonu kartına çeviren seyircilerin durumu da görüşüldü.

Bu kişilerin Trabzonspor Kulübü tarafından tespit edilerek, güvenlik sebebiyle söz konusu müsabakada bilet yükleme işlemlerinin iptal edilmesi ve bilet yüklemesi yapılan kart sahiplerine ücretlerinin iade edilmesine karar verildi.

EKSİKLER

Trabzonspor'da zorlu maç öncesinde Abdülkadir Ömür ve Ahmet Canbaz'ın sakatlıkları bulunuyor. Ayrıca Yukatel Denizlispor ile oynanılan kupa maçında kırmızı kart gören Nwakaeme de yarınki mücadelede görev alamayacak.

Fenerbahçe'de ise maç kadrosuna alınmayan Simon Falette ve sakatlıkları süren Hasan Ali Kaldırım ve Sadık Çiftpınar bu maçta forma giyemeyecek.