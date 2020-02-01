02 Şubat 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Hüseyin Çimşir: Hakemden memnun değiliz

Hüseyin Çimşir: Hakemden memnun değiliz
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 02.02.2020

'in 20. haftasında sahasında konuk ettiği 'yi 2-1 mağlup eden 'da teknik direktör , karşılaşma sonrası basın toplantısı düzenledi. Galibiyet için oyuncularını tebrik eden Çimşir, maçı hakemi 'tan memnun olmadıklarını söyledi.

'in 20. haftasında sahasında şampiyonluk yolundaki en büyük rakiplerinden 'yi 2-1 mağlup ederek önemli bir 3 puan aldı.

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Karşılaşma sonrasında değerlendirmelerde bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Cimşir, "Kazandığımız için mutluyuz. Bütün oyuncu arkadaşlarımı mücadelelerinden ötürü ortaya koydukları istek ve arzudan dolayı, hepsini tebrik ediyorum. Maça şok bir golle başladık ama sondan sonra oyuncularım maçı bırakmadılar, öne geçtik. Dönem dönem iyi oynadığımız dönem dönem de topu rakibe verdiğimiz anlar oldu. Her şeye rağmen maçı kazandığımız için mutluyuz" dedi.

Fenerbahçe gibi kendilerinin de hakem 'ın yönetiminden memnun olmadığını belirten Cimşir, "Biz de hakemin yönetiminden çok memnu değiliz. Maç 1-0'ken verilmeyen bir penaltımız var. Hakemin tüm takdir haklarını, kartlarda, faullerde adil bir yönetim sergilediğini düşünmüyorum. Bizim, benim ve camianın bir hayali var. Bizim hayalimiz hak edilmiş kupaları mavi gökyüzüne kaldırmak. İnşallah 15 adımımız basamağımız kaldı. İnşallah hayal ettiğimiz yerde ligi bitiririz. Önemli olan böyle maçları kazanmaktı. Bu maçı kazanmamız gerekiyordu onu da başardığımız için son derece mutluyuz" diye konuştu.

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