Trabzonspor’un dört gözle beklediği iki yıldız da F.Bahçe’ye karşı oynayabilecek.

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Bordo-mavili ekibin dünkü çalışmasına sakatlıklarını atlatan Caleb Ekuban ve Daniel Sturridge de katıldı. İki oyuncunun da ağrılarını atlattığı ve Fenerbahçe derbisinde forma giyebilecek seviyeye geldikleri belirtildi. Kuvvet antrenmanlarını sürdüren Ekuban ve Sturridge'nin dönüşü teknik direktör Hüseyin Çimşir'i de bir hayli memnun etti. Yıldız isimlerin dönüşüyle 40 yaşındaki genç çalıştırıcının da Fenerbahçe derbisi öncesi eli kuvvetlendi. Ekuban'ı ilk 11'de kullanmayı planlıyor. Fiziksel olarak toparlanma sürecinin sonuna gelen Sturridge'yi ise 'hamle oyuncusu' olarak kenarda bekletecek. Maçın gidişatına göre sahaya sürecek.