29 Ocak 2020, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Döndüler
Giriş Tarihi: 29.01.2020
Trabzonspor’un dört gözle beklediği iki yıldız da F.Bahçe’ye karşı oynayabilecek.
Bordo-mavili ekibin dünkü çalışmasına sakatlıklarını atlatan Caleb Ekuban ve Daniel Sturridge de katıldı. İki oyuncunun da ağrılarını atlattığı ve Fenerbahçe derbisinde forma giyebilecek seviyeye geldikleri belirtildi. Kuvvet antrenmanlarını sürdüren Ekuban ve Sturridge'nin dönüşü teknik direktör Hüseyin Çimşir'i de bir hayli memnun etti. Yıldız isimlerin dönüşüyle 40 yaşındaki genç çalıştırıcının da Fenerbahçe derbisi öncesi eli kuvvetlendi. Ekuban'ı ilk 11'de kullanmayı planlıyor. Fiziksel olarak toparlanma sürecinin sonuna gelen Sturridge'yi ise 'hamle oyuncusu' olarak kenarda bekletecek. Maçın gidişatına göre sahaya sürecek.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...