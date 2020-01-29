29 Ocak 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

İdmana devam

İdmana devam
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 29.01.2020

Süper Lig'de hafta sonu Fenerbahçe ile zirveyi yakından ilgilendiren bir maça çıkacak olan Trabzonpor hazırlıklarını 'tam gaz' sürdürüyor. Bordomavililerde teknik direktör de oyuncularının hırsından bir hayli memnun.

Süper Lig'de hafta sonu Fenerbahçe ile zirveyi yakından ilgilendiren bir maça çıkacak olan Trabzonpor hazırlıklarını 'tam gaz' sürdürüyor. Bordomavililerde teknik direktör de oyuncularının hırsından bir hayli memnun. Futbolcuların idman ciddiyeti üst düzeyde ve çift kale maçları, normal bir Süper Lig karşılaşması gibi oynanıyor. Çimşir, dünkü antrenmanda Fenerbahçe karşılaşmasının taktiği üzerinden bir çalışma gerçekleştirdi. Takım bugün izinli.
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