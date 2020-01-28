Trabzonspor'un transfer gözdesinden rest! ''Ayrılmak istiyorum''
Trabzonspor’un teklif götürdüğü 27 yaşındaki stoper, Lille-PSG maçında yedek 6 kaldı. Adama, Fransız idarecilerle görüşüp kulüpten ayrılmak istediğini söyledi.
Bordo-mavililer transfer döneminin sonu yaklaşırken stoper arayışlarında sona geldi. Trabzonspor'da liste başında Adama Soumaoro'nun ismi yer alıyor. Karadeniz ekibi, Lille'e kiralamak üzerinden teklifini sunmuştu. Fransız ekibi başta buna soğuk yaklaştı. 27 yaşındaki futbolcu da takımdaki sakat oyuncuların çokluğu sebebiyle forma umuduyla kalmaya sıcaktı. Son olarak Lille'in PSG ile oynadığı karşılaşmada kendisi yerine 36 yaşındaki Fonte'nin tercih edilmesi canını sıktı. Lille yönetimiyle görüşen Fransız savunma oyuncusu ayrılmak için bir kez daha kolaylık istedi. Lille ise transferin son gününe kadar görüşmeleri sürdürmek istiyor. Çünkü Adama'yı sadece Trabzonspor değil, Genoa da istiyor. Lille kulübü pazarlıkların kızışması ve rakamın artmasını istiyor. Bordo-mavililer ise anlaşmalar gereği belirledikleri tavan fiyatı aşmayacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...