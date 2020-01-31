İşte unutulmaz Trabzonspor - Fenerbahçe maçları

TRABZONSPOR 4-3 FENERBAHÇE

1996-97 | Trabzon'da oynanan maç, büyük bir heyecana sahne olmuştu. Hami Mandıralı'nın iki golle şov yaptığı maçta Trabzonspor, Shota ve İskender Eroğlu'nun da golleriyle 32 dakikada 4-0 öne geçti. Fenerbahçe ikinci yarıda Kostadinov (2) ve Balic'in golleriyle geri dönmek için büyük bir efor sarf etti ancak karşılaşma 4-3 bitti.