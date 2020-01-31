31 Ocak 2020, Cuma

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İşte unutulmaz Trabzonspor - Fenerbahçe maçları

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Zorlu rekabette kıran kırana bir maç bizleri bekliyor. Bu vesileyle, 90'lı yıllardan itibaren iki ekip arasında oynanan ve akıllarda kalan bazı maçları derledik. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 31.01.2020 10:02 Güncelleme Tarihi: 31.01.2020 10:19
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Unutulmaz Trabzonspor - Fenerbahçe maçları

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek. Dev karşılaşma öncesi iki ezeli takımın unutulmaz maçlarını derlerdik.

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Unutulmaz Trabzonspor - Fenerbahçe maçları

FENERBAHÇE 2-2 TRABZONSPOR

2017-18 | Bu sezonun ilk yarısında oynanan maçın tadı damaklarda kaldı. İki takımın da kıyasıya mücadele ettiği maçta Trabzonspor, Kadıköy'de galibiyete çok yaklaştı ancak Valbuena'nın 84. dakikada penaltıdan attığı golle maç 2-2 sona erdi.

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Unutulmaz Trabzonspor - Fenerbahçe maçları

TRABZONSPOR 3-2 FENERBAHÇE

2010-2011 | İki takımın şampiyonluk mücadelesi verdiği sezonun henüz ikinci haftasındaki maç dillere destan bir şekilde geçti. Trabzonspor, Yattara, Glowacki ve Mehmet Topuz'un kendi kalesine attığı gollerle galibiyeti elde etti. Lugano ve Mehmet Topuz'un golleri Fenerbahçe'nin işine yaramadı.

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Unutulmaz Trabzonspor - Fenerbahçe maçları

TRABZONSPOR 3-1 FENERBAHÇE

2009-10 - KUPA FİNALİ | Ziraat Türkiye Kupası'nda iki takımın Şanlıurfa'daki mücadelesinde Fenerbahçe, Alex de Souza ile öne geçmiş ancak sonrasında büyük bir sürpriz yaşanmıştı. Geriden gelen Trabzonspor, Umut Bulut, Engin Baytar ve Colman'ın golleriyle 3-1 kazanarak kupayı kazanmıştı. Fenerbahçe'nin uzun yıllar süren kupa hasreti sürmüştü.

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Unutulmaz Trabzonspor - Fenerbahçe maçları

TRABZONSPOR 4-3 FENERBAHÇE

1996-97 | Trabzon'da oynanan maç, büyük bir heyecana sahne olmuştu. Hami Mandıralı'nın iki golle şov yaptığı maçta Trabzonspor, Shota ve İskender Eroğlu'nun da golleriyle 32 dakikada 4-0 öne geçti. Fenerbahçe ikinci yarıda Kostadinov (2) ve Balic'in golleriyle geri dönmek için büyük bir efor sarf etti ancak karşılaşma 4-3 bitti.

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