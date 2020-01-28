28 Ocak 2020, Salı

TRABZONSPOR

Favori Trabzon

Favori Trabzon
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 28.01.2020

İddaa Risk Yönetimi zirveyi yakından ilgilendiren Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesinin oranlarını belirledi. Buna göre Karadeniz temsilcisinin galibiyeti için 2.15'lik bir oran belirlendi. Fenerbahçe'nin zaferine 2.40 veriliyor. Beraberlik için ise 3.15'lik oran açıklandı.

İddaa Risk Yönetimi zirveyi yakından ilgilendiren Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesinin oranlarını belirledi. Buna göre Karadeniz temsilcisinin galibiyeti için 2.15'lik bir oran belirlendi. Fenerbahçe'nin zaferine 2.40 veriliyor. Beraberlik için ise 3.15'lik oran açıklandı.

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