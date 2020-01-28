Favori Trabzon

İddaa Risk Yönetimi zirveyi yakından ilgilendiren Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesinin oranlarını belirledi. Buna göre Karadeniz temsilcisinin galibiyeti için 2.15'lik bir oran belirlendi. Fenerbahçe'nin zaferine 2.40 veriliyor. Beraberlik için ise 3.15'lik oran açıklandı.

İddaa Risk Yönetimi zirveyi yakından ilgilendiren Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesinin oranlarını belirledi. Buna göre Karadeniz temsilcisinin galibiyeti için 2.15'lik bir oran belirlendi. Fenerbahçe'nin zaferine 2.40 veriliyor. Beraberlik için ise 3.15'lik oran açıklandı.