28 Ocak 2020, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe taraftarı Trabzonspor-Fenerbahçe maçına alınmayacak

Fenerbahçe taraftarı Trabzonspor maçında yok
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 28.01.2020 Giriş Tarihi: 28.01.2020

'in 20. haftasında ile arasında oynanacak olan müsabaka için düzenlenen Spor İl Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi. Sarı-lacivertli taraftarların alınmayacağı karşılaşmada 700'ü özel güvenlik olmak üzere toplam 2 bin 100 güvenlik personeli görev yapacak.

Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu, 'in 20. haftasında ile arasında oynanacak olan karşılaşma öncesi aylık olağan toplantısını yaptı. Trabzon Valiliği'nde gerçekleşen toplantıya, Trabzonspor Kulübü temsilcileri ve diğer yetkililer katıldı. Kurulda A Riski kategorisine alınan zorlu müsabaka için uygulanacak güvenlik tedbirleri konuşularak karara bağlandı.

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 1 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak olan karşılaşmada 700'ü özel güvenlik olmak üzere bin 400 resmi güvenlik personeli ile birlikte toplam 2 bin 100 güvenlik personeli görev yapacak. Ayrıca geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi iki takım arasında oynanan maçlarda misafir takım taraftarı alınmaması yönündeki karar bu maçta da uygulanacak ve sarı-lacivertli taraftarlar karşılaşmaya alınmayacak.

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İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısında, 2019-2020 sezonu içerisinde Fenerbahçe passolig kartı olup bu kartı iptal ederek Trabzonspor veya () kartına çeviren seyircilerin Trabzonspor Kulübü tarafından tespit edilerek, güvenlik sebebiyle bahse konu müsabakada bilet yükleme işlemlerinin iptal edilmesi ve bilet yüklemesi yapılmış ise ücretlerinin taraflarına iade edilmesine karar verildi.

Aylık olağan İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısını gerçekleştiren kurul üyeleri, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ile Çeyrek Final maçıyla, Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak olan Demir Grup Sivasspor ve Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak olan Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçlarında uygulanacak güvenlik tedbirlerini görüşerek karara bağladı.

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