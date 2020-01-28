Usta yorumcudan sert sözler! ''Trabzonspor cenaze evinde düğün yapmaz''

TFF, Malatya-Trabzon maçını erteledi, yer yerinden oynadı. Önce Malatya Başkanı Adil Gevrek 'Trabzon istedi, biz değil' dedi, ardından F.Bahçe tepki gösterdi. Trabzonspor da 'F.Bahçe'nin açıklamasını utanç içinde takip ettik' dedi. Ortam inanılmaz gerildi.



UZUNDURUKAN: Ülkemizde büyük bir deprem oldu! İnsanlar can derdinde! Malatyaspor ve Fenerbahçe 3 puan derdine düşmüş. Malatyaspor ile Trabzonspor arasında maç... Peki Fenerbahçe'ye ne oluyor Allah aşkına! Bu nasıl bir bildiri, bu nasıl bir akıl tutulması! 82 milyon Türk halkı; Elazığ'da yaşanan, Malatya'yı da derinden etkileyen deprem felaketi nedeniyle kenetlenmiş, acıları sarmaya çalışırken; Fenerbahçe'den kaosa neden olacak bir bildiri yayınlanıyor!



