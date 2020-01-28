28 Ocak 2020, Salı

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Trabzonspor'a teklif yağıyor! Tam 80 milyon euro...

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor adeta 'futbolcu fabrikası' gibi çalışıyor. Altyapısına ve genç oyuncularına önem veren bordo-mavili kulüp, Yusuf Yazıcı'yı Lille'e 17.5 milyon Euro'ya satmıştı. Bu rakam Türkiye doğumlu bir oyuncunun yurt dışına satıldığı en yüksek rakam olmuştu. Yusuf'un ardından genç oyuncu yetiştirmeye devam eden Fırtına'ya gelen teklifler dudak uçuklatıyor... İşte o yıldızlar ve gelen teklifler...

Giriş Tarihi: 28.01.2020 09:05 Güncelleme Tarihi: 28.01.2020 09:07
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Trabzonspor'a teklif yağıyor! Tam 80 milyon euro...

Fırtına'nın alt yapısında bir hazine yatıyor. Trabzon'un toprağından oyuncu fışkırıyor. Karadeniz ekibi her yıl 2-3 tane genci Türk futboluna kazandırarak ülkeye bu yönden büyük hizmet sunuyor.

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Trabzonspor'a teklif yağıyor! Tam 80 milyon euro...

80 MİLYON EURO'YA DAYANDI!
Trabzonspor'un alt yapı hamlesiyle yakaladığı bu önemli başarı kulübün hem geleceğini rahatlatıyor hem de mali problemlerini aşmasında önemli bir rol oynuyor. Bordo-mavili kulübün alt yapısında yetişen genç oyunculara gelen transfer teklifleri 80 milyon euro'ya yaklaştı. Yönetim kulübe yağan bu teklifleri sezon sonunda değerlendirecek.

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Trabzonspor'a teklif yağıyor! Tam 80 milyon euro...

ABDÜLKADİR ÖMÜR EN PAHALISI
Trabzonspor sezon başında alt yapısının en önemli ürünlerinden biri olarak görülen Yusuf Yazıcı'yı 17 milyon euro karşılığında Lille'e satmıştı. Bu rakam Türkiye doğumlu bir oyuncunun yurt dışına satıldığı en yüksek rakam olmuştu.

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Trabzonspor'a teklif yağıyor! Tam 80 milyon euro...

Bu sezon Abdülkadir Ömür'e 26 milyon euro'luk bir teklif geldi. Uğurcan Çakır'a ise 24 milyon euro önerildi. Hüseyin Türkmen için kulübe 4 milyon euro'luk teklifler sunuldu. Abdulkadir Parmak, Serkan Asan, Abdurrahim Dursun, Sefa Kınalı, Kerem Baykuş'un da gelecekte yüksek rakamlara satışı bekleniyor.

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Trabzonspor'a teklif yağıyor! Tam 80 milyon euro...

ALAVES'E RET
İspanyol temsilcisi, Trabzonspor'un orta sahasındaki Abdulkadir Parmak için Trabzonspor'a teklif getirmişti. Ancak yönetim, camianın şampiyonluğa kenetlendiğini belirterek devre arasında oyuncu satışı düşünmediklerini Alaves'li idarecilere ilettiler.

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