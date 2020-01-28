28 Ocak 2020, Salı
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Trabzonspor'a teklif yağıyor! Tam 80 milyon euro...
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor adeta 'futbolcu fabrikası' gibi çalışıyor. Altyapısına ve genç oyuncularına önem veren bordo-mavili kulüp, Yusuf Yazıcı'yı Lille'e 17.5 milyon Euro'ya satmıştı. Bu rakam Türkiye doğumlu bir oyuncunun yurt dışına satıldığı en yüksek rakam olmuştu. Yusuf'un ardından genç oyuncu yetiştirmeye devam eden Fırtına'ya gelen teklifler dudak uçuklatıyor... İşte o yıldızlar ve gelen teklifler...
Giriş Tarihi: 28.01.2020 09:05 Güncelleme Tarihi: 28.01.2020 09:07
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