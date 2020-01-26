26 Ocak 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan stoper atağı! Newton getiriyor...

Trabzonspor'dan stoper atağı! Newton getiriyor...
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 26.01.2020

ekiplerinden , geleceğe yatırım yapmaya devam ediyor. Yaz döneminde kadrosuna bir çok genç futbolcu katan bordo-mavililer, ayrıca altyapısından da oyuncuları parlatarak kadrosunda yer vermeye başlamıştı. Fırtına bu kapsamda hem eksik olan stoper bölgesini tamamlamak hem de geleceğe yatırım yapmak için flaş bir ismi daha gündemine aldı! İşte ayrıntılar...

, 'den kiralık gittiği RB Leipzig'de fazla süre bulamayan için düğmeye bastı. Fırtına, 19 yaşındaki stoperin transferi için İngiliz devi ile temaslara başladı.

Şu anda transferde hedef bölgesi stoper olan Trabzonspor'da listeye yeni bir isim daha girdi: Ethan Ampadu... Fırtına, bonservisi Chelsea'de olan ve bu sezon Alman ekibi Leipzig'e kiralanan 19 yaşındaki savunmacı için harekete geçti. Genç yaşı ve potansiyeli nedeniyle Ampadu'yu geleceğe yatırım transferi olarak gören Bordo-Mavililer şimdiden temaslara başladı. Alman temsilcisinde fazla süre alamayan Galli oyuncu da daha fazla forma giyebileceği bir kulübe olmaya sıcak bakıyor.

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NEWTON GETİRECEK

Fanatik'in haberine göre; Karadeniz ekibi transfer görüşmelerinde Eddie Newton kozunu kullanacak. Uzun yıllar Chelsea'de yardımcı antrenörlük yapan ve kiralık genç oyuncuları yakından takipeden Newton, Fırtına ile resmi sözleşme imzalamak için Trabzon'da bulunuyor. Bordo-Mavililer'de Hüseyin Çimşir'in yardımcısı olarak görev yapacak olan İngiliz antrenör, yakından tanıdığı Ampadu'yu, Trabzonspor'a getirmek için de mesai harcayacak.

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