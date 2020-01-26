Trabzonspor'dan stoper atağı! Newton getiriyor...
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, geleceğe yatırım yapmaya devam ediyor. Yaz transfer döneminde kadrosuna bir çok genç futbolcu katan bordo-mavililer, ayrıca altyapısından da oyuncuları parlatarak kadrosunda yer vermeye başlamıştı. Fırtına bu kapsamda hem eksik olan stoper bölgesini tamamlamak hem de geleceğe yatırım yapmak için flaş bir ismi daha gündemine aldı! İşte ayrıntılar...
Trabzonspor, Chelsea'den kiralık gittiği RB Leipzig'de fazla süre bulamayan Ethan Ampadu için düğmeye bastı. Fırtına, 19 yaşındaki stoperin transferi için İngiliz devi ile temaslara başladı.
Şu anda transferde hedef bölgesi stoper olan Trabzonspor'da listeye yeni bir isim daha girdi: Ethan Ampadu... Fırtına, bonservisi Chelsea'de olan ve bu sezon Alman ekibi Leipzig'e kiralanan 19 yaşındaki savunmacı için harekete geçti. Genç yaşı ve potansiyeli nedeniyle Ampadu'yu geleceğe yatırım transferi olarak gören Bordo-Mavililer şimdiden temaslara başladı. Alman temsilcisinde fazla süre alamayan Galli oyuncu da daha fazla forma giyebileceği bir kulübe transfer olmaya sıcak bakıyor.
NEWTON GETİRECEK
Fanatik'in haberine göre; Karadeniz ekibi transfer görüşmelerinde Eddie Newton kozunu kullanacak. Uzun yıllar Chelsea'de yardımcı antrenörlük yapan ve kiralık genç oyuncuları yakından takipeden Newton, Fırtına ile resmi sözleşme imzalamak için Trabzon'da bulunuyor. Bordo-Mavililer'de Hüseyin Çimşir'in yardımcısı olarak görev yapacak olan İngiliz antrenör, yakından tanıdığı Ampadu'yu, Trabzonspor'a getirmek için de mesai harcayacak.
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