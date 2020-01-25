25 Ocak 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor: Her türlü kararı saygıyla karşılıyoruz

Malatya maçı öncesi flaş açıklama!
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 25.01.2020

, 'in 19. haftasında oynanacak BtcTurk maçı için 'nun alacağı her türlü kararı saygıyla karşılaşacaklarını bildirdi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, " Cemi Usta Sezonu'nun 19. haftası münasebetiyle Pazartesi günü oynayacağımız Btc Türk karşılaşmasına Kulübü olarak hazır bulunmakla birlikte, depreminin ardından bölgede oluşan hassas durum nedeniyle 'nun alacağı her türlü kararı saygıyla karşılayacağımızı kamuoyunun dikkatine sunarız" ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Şansalan itiraf etti: Yanlış karar verdim Şansalan itiraf etti: Yanlış karar verdim
Soumaoro’da rakip Genoa Soumaoro’da rakip Genoa
Takviye olacak Takviye olacak
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör