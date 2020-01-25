25 Ocak 2020, Cumartesi
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Trabzonspor: Her türlü kararı saygıyla karşılıyoruz
Giriş Tarihi: 25.01.2020
Trabzonspor, Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı için Türkiye Futbol Federasyonu'nun alacağı her türlü kararı saygıyla karşılaşacaklarını bildirdi.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Süper Lig Cemi Usta Sezonu'nun 19. haftası münasebetiyle Pazartesi günü oynayacağımız Btc Türk Yeni Malatyaspor karşılaşmasına Trabzonspor Kulübü olarak hazır bulunmakla birlikte, Elazığ depreminin ardından bölgede oluşan hassas durum nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'nun alacağı her türlü kararı saygıyla karşılayacağımızı kamuoyunun dikkatine sunarız" ifadelerine yer verildi.
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