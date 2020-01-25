25 Ocak 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan Nwakaeme itirazı!

Trabzonspor'dan Nwakaeme itirazı!
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 25.01.2020

Kulübü, son 16 turunda Denizlispor ile oynanılan karşılaşmada hakem Ali Şansalan'ın Anthony Nwakaeme'ye haksız kart gösterdiği gerekçesi ile 'na itirazda bulundu.

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