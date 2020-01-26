26 Ocak 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 26.01.2020

, 'in 20. haftasında sahasında oynayacağı maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

'nde Hüseyin Çimşir yönetiminde saat 11.00'de yapılan antrenmanda bordo-mavili oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki futbolcular toparlanma, ikinci gruptaki oyuncular ise taktiksel çalışma gerçekleştirdi.

Karadeniz ekibi yarın yapacağı antrenmanla müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek.

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