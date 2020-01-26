Trabzonspor'da Adama bekleyişi
Trabzonspor, Fransız ekibinin savunmacısını kiralamak için teklifini sunmuştu Lille yönetimi, bordo-mavili idarecilere “Kararımızı pazartesi vereceğiz” dedi.
Transfer döneminde eksiklerini tamamlamak için uğraşan Trabzonspor en önemli hamlelerinden birini de savunmaya yapacak. Birçok isimle temasta olan bordo- mavililerin ilk tercihi Lille'de forma giyen Adama Soumaoro. Karadeniz temsilcisi, 27 yaşındaki futbolcu için resmi teklifini Fransız kulübüne iletmişti. Trabzonspor, Adama'yı kiralık olarak kadrosuna katmak istediğini Lille'e bildirmişti. Araya Genoa'nın girmesiyle tecrübeli futbolcunun fiyatının artmasından endişe eden bordo-mavililer, Fransızlar'dan acil cevap bekliyor.
COSTA DA LİSTEDE
Lille, Trabzonspor'a dönüş yaparak "Adama Soumaoro için son kararımızı Pazartesi günü size ileteceğiz" ifadelerini kullandılar. Karadeniz ekibinin idarecileri, Lille'den ilk kez 'gönderebiliriz' işareti aldılar. Fransız temsilcisinin inadını kıran Trabzonspor kısa süre içinde bu transfere son noktayı koymayı planlıyor. Bordo-mavili ekip yine de alternatif isimlerle dirsek temasını kesmiş değil. Trabzonspor, bir süre önce Al-İttihad ile sözleşmesini fesh eden Manuel Da Costa'yı da bekletiyor. 33'lük futbolcu "Evet" demişti.
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